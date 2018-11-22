Производители хотят ответственности от оператора маркировки

Модератор дискуссионной панели главный редактор «Фармацевтического вестника» отметил, что последний год рынок менее стабилен, чем форум, собирающий актуальных экспертов. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей добавил, что рынок стабилен своей непредсказуемостью. Дальнейшее выступление представителя производителей показало, что наибольшая турбулентность на рынке пока наблюдается со стороны регуляторов. В частности, по вопросам внедрения маркировки.

«У производителей до сих пор нет понимания, как будет выглядеть финал нормативно-правовой базы и кто будет нести ответственность при сбое системы на всем пути следования продукции от производителя до розницы», – посетовал г-н Дмитриев. Он также выразил кулуарное мнение некоторых фармкомпаний, считающих, что к 2020 году производители в своем большинстве не успеют запустить маркирование: «В системе зарегистрировалось около 10 тысяч участников, а предполагается, что их должно быть 300 тысяч. Активно участвуют порядка 50–70 компаний, одна розничная сеть и одно ЛПУ. Это крайне мало для экосистемы маркировки». С юридической точки зрения у производителей тоже нет понимания, при каких условиях упаковка будет котироваться как бракованная. Например, если нет повреждений, но скан не считывает данные. «Биокад» отслеживает свои упаковки. Они со следственным комитетом выясняли, но так и не узнали, как поступать с остатками. Поскольку нормативные документы еще не приняты», – сообщил . По словам директора АРФП производители будут настаивать на материальной ответственности оператора, который сегодня сменился с государственного (ФСН) на частного (ЦРПТ).

В свою очередь аналитики оценили турбулентность рынка. «Госсегмент чувствует себя хуже, так как идет регулирование уровня цен. Готовится изменение ценообразования на ЖНВЛП», – сообщил директор по развитию RNCPharm .

«Есть риски, что рынок вообще не будет расти. Мы привыкли, что рынок растет на 15– 20%, но самый оптимистичный на ближайшее время рост в 5%, – сообщил из DSM Group. – Опасно, если будет развиваться польский сценарий, когда рынок рухнул на 30%. Но даже в этом есть благоприятный момент». Эксперт также отметил, что высока вероятность сохранения регионами закупок ВЗН на свои средства, несмотря на развитие федеральной программы.



