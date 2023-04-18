Производители и держатели РУ получат детальные данные о движении лекарств из системы МДЛП

С сентября 2023 года в силу вступят изменения в порядок работы системы маркировки, которые в том числе уточняют перечень информации, доступной производителям.

Порядок получения данных из СМДЛП разработает оператор системы — Центр развития перспективных технологий. Его согласуют с Министерством здравоохранения к моменту вступления в силу изменений, уточнили в пресс-службе ЦРПТ.

Согласно поправкам, информацию можно будет передавать третьим лицам, зарегистрированным в системе, то есть она также будет доступна для держателей РУ.

Подробнее об этих и других изменениях в системе МДЛП, а также о том, чем это грозит аналитическим компаниям, читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Дождались слежения».