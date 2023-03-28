Производители попросили ввести в ветеринарию понятие «дефектура» и создать аналог Перечня ЖНВЛП

Ветеринарные производители разработали проект, вводящий в отрасль понятие «дефектура». Они предлагают также создать список значимых лекарств, попадающих под риск дефицита. Документ, разработанный Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), есть в распоряжении «ФВ».

Проект федерального закона, представленный 28 марта на открытом заседании в Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», разработан по образцу медицинской и фармацевтической отраслей, где термины «дефектура» и «риск возникновения дефектуры» используются уже давно.

В ветеринарии внедрение аналогичного правового механизма должно начаться с формирования аналога Перечня ЖНВЛП, считают авторы проекта. Они предлагают создать перечень критичных ветеринарных препаратов (ПКВП), постоянное наличие которых должно обеспечиваться в особом режиме. В этот список, по мнению разработчиков документа, должны войти не только средства борьбы с особо опасными болезнями животных, но и ветеринарные лекарственные препараты, используемые для лечения и профилактики экономически значимых болезней сельскохозяйственных животных и птицы, а также в ветеринарии животных-компаньонов.

Именно для формирования этого перечня и необходимо ввести понятие «дефектура», считают инициаторы проекта. Они просят установить особый режим обращения препаратов, по которым есть дефицит или риск его возникновения. Партии таких лекарств можно будет ввозить в иностранной упаковке, а также освобождать их от ряда других регуляторных требований.

Необходимость документа связывают в том числе с многочисленными сообщениям в СМИ и от ветеринарных служб регионов России о нехватке ветеринарных препаратов. Также действующее регулирование не содержит инструментов оперативного реагирования на факты дефицита ветеринарных лекарственных препаратов, ссылаются в АВФАРМ на мнение игроков рынка. «По отдельным регионам появляются сообщения о дефиците ряда привычных вакцин российского и зарубежного производства, а также некоторых вакцин и препаратов для лечения менее распространенных нозологий мелких домашних животных», — следует из пояснительной записки к документу.

Проект находится на этапе экспертного обсуждения, по итогам которого будет приниматься решение о его внесении.

Ранее «ФВ» писал о том, что ветеринарная отрасль просила отложить принятие нового порядка ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот. Рынок опять же опасался риска дефектуры.