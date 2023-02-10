Ветеринарная отрасль просит отложить внедрение нового порядка ввода препаратов в оборот

Срок внедрения новых правил ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот надо перенести. Об этом «ФВ» заявили в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей АВФАРМ.

С 1 сентября 2023 года в России может вступить в силу новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот. Обновленные правила разработаны Россельхознадзором — проект документа размещен на regulation.gov.ru. Сейчас он находится на обсуждении.

Проект ужесточает контроль за препаратами отечественного и зарубежного производства — в большей степени это коснется импортных лекарств. Производителей обяжут предоставлять в Россельхознадзор сведения о каждой серии и партии произведенного в России или импортного ветпрепарата.

В связи с новым требованием к зарубежным производителям в АВФАРМ опасаются вероятности дефектуры значимых для ветеринарии препаратов. Рынок представил ряд замечаний, а также предложил перенести срок внедрения нового документа.

Какие еще изменения проект принесет для отрасли? Какие замечания есть у отрасли к проекту? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 3 (1102) от 07.02.2022 в материале «Попросили за импорт».