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Ветеринарная отрасль просит...

Ветеринарная отрасль просит отложить внедрение нового порядка ввода препаратов в оборот

10.02.2023
10:55
Руслан Мавлиханов

С 1 сентября 2023 года в России может вступить в силу новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот. Отрасль видит ряд рисков в связи с нововведением.

Срок внедрения новых правил ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот надо перенести. Об этом «ФВ» заявили в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей АВФАРМ.

С 1 сентября 2023 года в России может вступить в силу новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот. Обновленные правила разработаны Россельхознадзором — проект документа размещен на regulation.gov.ru. Сейчас он находится на обсуждении.

Проект ужесточает контроль за препаратами отечественного и зарубежного производства — в большей степени это коснется импортных лекарств. Производителей обяжут предоставлять в Россельхознадзор сведения о каждой серии и партии произведенного в России или импортного ветпрепарата.

В связи с новым требованием к зарубежным производителям в АВФАРМ опасаются вероятности дефектуры значимых для ветеринарии препаратов. Рынок представил ряд замечаний, а также предложил перенести срок внедрения нового документа.

Какие еще изменения проект принесет для отрасли? Какие замечания есть у отрасли к проекту? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 3 (1102) от 07.02.2022 в материале «Попросили за импорт».

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07.02.2023
Попросили за импорт
Ветеринарный рынок считает необходимым отложить изменения в порядок введения препаратов в оборот
№3 (1102)

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