Производители предложили пересмотреть нормы приема лекарств для водителей

Летом в Госдуму внесли законопроект, который предполагает создание перечня препаратов, запрещенных к употреблению для водителей автомобилей. Согласно проекту, если в процессе медицинского освидетельствования в крови у водителя будут обнаружены определенные препараты, ухудшающие реакцию и внимание, он понесет административную ответственность.

Перечень таких препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, и при этом не относящихся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным, одурманивающим веществам, должно будет утвердить правительство.

В то же время СПФО предложил установить уровень концентрации вещества в крови, при котором препарат действительно может оказывать негативное влияние на реакцию человека. Определять эту концентрацию предлагается по аналогии с определением алкоголя в крови. Организация направила свое предложение в Министерство здравоохранения и Государственную думу.

Возникает вопрос, сколько в принципе будет стоить проведение анализов на наличие определенных лекарств в крови видителей, указал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его мнению, законопроект должен быть направлен в рабочую группу «по регуляторной гильотине».

Подробнее читайте в «ФВ» № 20 (1119) в материале «Права на лекарства».