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Производители предложили пересмотреть...

Производители предложили пересмотреть нормы приема лекарств для водителей

13.09.2023
10:28
Маргарита Грошева
Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) направил свои предложения по изменению законопроекта, который предусматривает запрет на употребление водителями определенных препаратов, ухудшающих внимание. По мнению организации, в таком случае стоит опираться на концентрации вещества в крови, а не только на факт приема препарата.
Фото: ru.123rf.com

Летом в Госдуму внесли законопроект, который предполагает создание перечня препаратов, запрещенных к употреблению для водителей автомобилей. Согласно проекту, если в процессе медицинского освидетельствования в крови у водителя будут обнаружены определенные препараты, ухудшающие реакцию и внимание, он понесет административную ответственность.

Перечень таких препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, и при этом не относящихся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным, одурманивающим веществам, должно будет утвердить правительство.

В то же время СПФО предложил установить уровень концентрации вещества в крови, при котором препарат действительно может оказывать негативное влияние на реакцию человека. Определять эту концентрацию предлагается по аналогии с определением алкоголя в крови. Организация направила свое предложение в Министерство здравоохранения и Государственную думу.

Возникает вопрос, сколько в принципе будет стоить проведение анализов на наличие определенных лекарств в крови видителей, указал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его мнению, законопроект должен быть направлен в рабочую группу «по регуляторной гильотине».

Подробнее читайте в «ФВ» № 20 (1119) в материале «Права на лекарства».

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12.09.2023
Права на лекарства
СПФО вступился за водителей, которым хотят запретить прием лекарств
Фармацевтический вестник №20 (1119) / 2023

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