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В Госдуму внесен...

В Госдуму внесен проект о наказании водителей за «лекарственное» опьянение

14.06.2023
17:13
Артем Косенок

Правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Перечень не совместимых с вождением лекарственных средств будет позднее утвержден правительством.

Фото: ru.123rf.com

В Госдуму внесен законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Соответствующей законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, запрещается употребление лекарственных препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию человека, но не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным и одурманивающим веществам. Также у водителя должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения. Перечень не совместимых с вождением препаратов будет установлен позднее правительством.

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения, чем бы оно ни было вызвано, чревато серьезными рисками для жизни и здоровья людей, а также для их имущества. Оно объективно нуждается в эффективном противодействии, говорится в пояснительной записке к документу. В этой связи отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение к ответственности за управление транспортным средством водителем, употребившим лекарственные препараты, которые могут ухудшить его реакцию и внимание, осложняет полноценное обеспечение безопасности дорожного движения.

В июле 2022 года Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. На упаковки такие лекарств было предложено наносить соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки стал запрос Салехардского городского суда, который обнаружил неопределенность в законе.

Месяц спустя МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это предлагается штрафовать или лишать прав.

В начале июня 2023 года стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, которые устанавливают наказание для водителей за прием лекарств, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию.  

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