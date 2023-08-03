Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Производители предупредили о...

Производители предупредили о росте цен на лекарства при введении обязательного акциза на этанол

03.08.2023
16:13
Маргарита Грошева
Производители отреагировали на публичное предложение о введении обязательного акциза на этанол, в том числе используемый в медицинских целях. По их мнению, это приведет к значительному удорожанию лекарств, в том время как существующих мер достаточно для контроля спиртосодержащих препаратов.

Производители предупредили о росте цен на препараты в случае введения акциза на этанол, в том числе используемый для производства лекарств. Коллективное письмо по этому поводу в правительство направили три профильных ассоциации — Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). «ФВ» ознакомился с письмом. Первыми о нем сообщили «Ведомости».

О предложении

С предложением о введении акциза на весь производящийся в стране этиловый спирт выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По ее мнению, это позволит эффективнее бороться с нелегальным оборотом алкогольной продукции. «Основная причина в том, что наряду с отравлением этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом», — сказала она.

Мишустин в свою очередь указал, что необходимые поручения будут даны. «Что касается деталей, связанных с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному. Такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать», — приводятся слова премьер-министра в стенограмме на сайте правительства.

О чем предупреждают производители

Введение акциза на этанол сделает нерентабельным производство спиртосодержащих препаратов, а также фармацевтических субстанций, указывают ассоциации. Этиловый спирт используется производителями в том числе как вспомогательное вещество и для технических нужд. По предварительным расчетам, при введении акциза лекарства могут подорожать на 30—80%. К тому же это приведет к необходимости в перерегистрации предельной отпускной цены, что также займет время, указывается в письме.

К тому же система маркировки сейчас позволяет четко отследить, куда направлена конкретная упаковка препарата, в том числе спиртосодержащего, считают ассоциации.

В связи с этим представители отрасли просят не распространять введение акциза на фармсубстанцию спирта этилового для производства препаратов. Ассоциации также выразили готовность активно участвовать в обсуждении вопроса и выработке мер по предотвращению нелегального оборота спиртосодержащей продукции.

Председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин и исполнительный директор «АПФ» Надежда Дараган в разговоре с «ФВ» также указали, что в июле Госдума одобрила законопроект, который ограничивает круг покупателей при оптовой продаже лекарственных препаратов с МНН этанол. За нарушение этих требований будет прекращено действие лицензии на оптовую торговлю лекарствами.

Дараган также отметила, что с 1 сентября 2023 года ужесточается отчетность в системе маркировки для некоторых групп препаратов, в том числе с МНН этанол. Для таких препаратов можно использовать только прямой порядок представления сведений, при котором отправитель препаратов обязан сообщить в систему маркировки полную информацию о каждой своей отгрузке. Получатель в свою очередь после приемки товара обязан направить в систему маркировки подтверждение и указать, от кого и какие именно упаковки он принял.

По мнению представителей ассоциаций, этих и уже существующих мер достаточно для усиления контроля за оптовым звеном и исключения риска использования препаратов с этанолом для производства суррогатного алкоголя.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.