Производители предупредили о росте цен на лекарства при введении обязательного акциза на этанол

Производители предупредили о росте цен на препараты в случае введения акциза на этанол, в том числе используемый для производства лекарств. Коллективное письмо по этому поводу в правительство направили три профильных ассоциации — Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). «ФВ» ознакомился с письмом. Первыми о нем сообщили «Ведомости».

С предложением о введении акциза на весь производящийся в стране этиловый спирт выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По ее мнению, это позволит эффективнее бороться с нелегальным оборотом алкогольной продукции. «Основная причина в том, что наряду с отравлением этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом», — сказала она.

Мишустин в свою очередь указал, что необходимые поручения будут даны. «Что касается деталей, связанных с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному. Такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать», — приводятся слова премьер-министра в стенограмме на сайте правительства.

О чем предупреждают производители

Введение акциза на этанол сделает нерентабельным производство спиртосодержащих препаратов, а также фармацевтических субстанций, указывают ассоциации. Этиловый спирт используется производителями в том числе как вспомогательное вещество и для технических нужд. По предварительным расчетам, при введении акциза лекарства могут подорожать на 30—80%. К тому же это приведет к необходимости в перерегистрации предельной отпускной цены, что также займет время, указывается в письме.

К тому же система маркировки сейчас позволяет четко отследить, куда направлена конкретная упаковка препарата, в том числе спиртосодержащего, считают ассоциации.

В связи с этим представители отрасли просят не распространять введение акциза на фармсубстанцию спирта этилового для производства препаратов. Ассоциации также выразили готовность активно участвовать в обсуждении вопроса и выработке мер по предотвращению нелегального оборота спиртосодержащей продукции.

Председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин и исполнительный директор «АПФ» Надежда Дараган в разговоре с «ФВ» также указали, что в июле Госдума одобрила законопроект, который ограничивает круг покупателей при оптовой продаже лекарственных препаратов с МНН этанол. За нарушение этих требований будет прекращено действие лицензии на оптовую торговлю лекарствами.

Дараган также отметила, что с 1 сентября 2023 года ужесточается отчетность в системе маркировки для некоторых групп препаратов, в том числе с МНН этанол. Для таких препаратов можно использовать только прямой порядок представления сведений, при котором отправитель препаратов обязан сообщить в систему маркировки полную информацию о каждой своей отгрузке. Получатель в свою очередь после приемки товара обязан направить в систему маркировки подтверждение и указать, от кого и какие именно упаковки он принял.

По мнению представителей ассоциаций, этих и уже существующих мер достаточно для усиления контроля за оптовым звеном и исключения риска использования препаратов с этанолом для производства суррогатного алкоголя.