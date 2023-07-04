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Матвиенко предложила ввести...

Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт

04.07.2023
17:41
Артем Косенок
В Совете Федерации предлагают ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. Также в верхней палате парламента выступают с инициативой денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.
Фото: bublikhaus/www.freepik.com

На весь этиловый спирт в России необходимо ввести акциз. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты СФ. По ее словам, последние семь лет верхняя палата парламента системно занимается темой нелегального алкоголя. Были приняты ряд законов и нормативных актов, благодаря которым удалось снизить нелегальный оборот крепкого алкоголя. Вместе с тем его уровень продолжает оставаться достаточно высоким — около 27%.

«Если мы эту задачу решим, мы забудем тему нелегального алкоголя и отравления людей. Основная причина в том, что наряду с отравлением этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом. В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%», — отметила Матвиенко.  

Также Матвиенко предложила денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем. По ее словам, несмотря на то, что такая возможность есть, «мощное лобби всячески этому противодействует, находит тысячу несуществующих причин». Кроме того, спикер заявила о необходимости передать контроль за производством и оборотом метанола от Минздрава к Минпромторгу.

В начале июня сообщалось о массовом отравлении в нескольких регионах России напитком «Мистер сидр». В его составе были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. По последним данным, свыше 100 человек отравились, из них погибли 36 человек. На этом фоне Минпромторг подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.

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