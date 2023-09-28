Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Производители препаратов с...

Производители препаратов с МНН этанол будут наносить маркировку на первичную упаковку

28.09.2023
16:54
Артем Косенок
Минздрав предложил проект поправок в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Производителей препаратов с МНН этанол обяжут наносить маркировку на первичную упаковку. Ранее был принят соответствующий закон об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта.
Фото: azerbaijan_stockers/ru.freepik.com

Минздрав предложил проект поправок в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Изменения касаются нанесения маркировки на препараты с МНН этанол. Такой документ размещен на портале regulation.gov.ru. В случае принятия он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее депутаты и сенаторы предложили ужесточить в стране контроль за оборотом этилового спирта. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы в январе 2023 года. Авторы законопроекта отмечают: если производство и оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) подпадает под действие различных ограничений, то в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка.

Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол предложили обязать наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. В случае, когда флаконы будут расфасованы в индивидуальные коробочки, их маркировка будет не нужна. В начале августа президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.