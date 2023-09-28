Производители препаратов с МНН этанол будут наносить маркировку на первичную упаковку

Минздрав предложил проект поправок в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Изменения касаются нанесения маркировки на препараты с МНН этанол. Такой документ размещен на портале regulation.gov.ru. В случае принятия он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее депутаты и сенаторы предложили ужесточить в стране контроль за оборотом этилового спирта. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы в январе 2023 года. Авторы законопроекта отмечают: если производство и оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) подпадает под действие различных ограничений, то в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка.

Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол предложили обязать наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. В случае, когда флаконы будут расфасованы в индивидуальные коробочки, их маркировка будет не нужна. В начале августа президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.