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Производители рассказали о...

Производители рассказали о проблемах с обслуживанием иностранного ПО

25.07.2023
19:20
Маргарита Грошева
Уход зарубежных компаний из России создал отложенные проблемы. Одна из них — программное обеспечение, установленное на иностранном оборудовании на производствах. Чтобы обновить такое ПО или настроить при сбое, производителям приходится делать закупку через дружественные страны, обходя санкции, но это работает не всегда.
Фото: unsplash.com

Производители препаратов сталкиваются с проблемами в обслуживании программного обеспечения зарубежных разработчиков. После их ухода из России нет прямой возможности обновлять ПО и настраивать его в случае сбоя.

Иногда производителям удается получить необходимые для ПО данные параллельным импортом — закупая через дружественные страны, но не все компании готовы так работать.

В то же время в других областях работы производители уже пользуются российским ПО и достаточно успешно. Однако отечественные разработки сейчас покрывают не все необходимые сферы и оборудование.

Подробнее читайте в «ФВ» № 17 (1116) в материале «Удаленный доступ».

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25.07.2023
Удаленный доступ
Как идет процесс перехода фармкомпаний на российские ПО
Фармацевтический вестник №17 (1116) / 2023

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