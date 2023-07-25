Производители рассказали о проблемах с обслуживанием иностранного ПО

Производители препаратов сталкиваются с проблемами в обслуживании программного обеспечения зарубежных разработчиков. После их ухода из России нет прямой возможности обновлять ПО и настраивать его в случае сбоя.

Иногда производителям удается получить необходимые для ПО данные параллельным импортом — закупая через дружественные страны, но не все компании готовы так работать.

В то же время в других областях работы производители уже пользуются российским ПО и достаточно успешно. Однако отечественные разработки сейчас покрывают не все необходимые сферы и оборудование.

Подробнее читайте в «ФВ» № 17 (1116) в материале «Удаленный доступ».