Производители снова просят продлить мораторий на контроль одной серии препарата в год

Правительство планирует продлить антисанкционные меры, касающиеся моратория на проведение проверок, порядка проведения госзакупок, особенностей регулирования лицензирования, аккредитации, аттестации, трудовых отношений, обращения лекарств и др., на 2024 год. Соответствующий законопроект находится в Государственной думе.

Меры были приняты на фоне введения санкций для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций» и касаются всех отраслей.

В фарме положительно оценивают эти меры, но предлагают и список других изменений для поддержки отрасли. Некоторые из них обсуждают уже давно. Одно из таких — продление моратория на контроль одной серии препарата в год, который был введен также на фоне санкций и должен быть отменен в 2024 году.

Подробнее читайте в «ФВ» № 27 (1126) от 14.11.2023 в материале «Снижая последствия».