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Производство и использование ртутных термометров могут запретить с 1 марта 2024 года

08.08.2022
13:44
Таисия Кубрина

С 1 марта 2024 планируется запретить производство ряда товаров, содержащих неперерабатываемые отходы. В разработанный Минпромторгом проект перечня вошли ртутные термометры и люминесцентные лампы, использующиеся в медицине и фармации. Ограничения не будут распространяться на производство вакцин с тяжелыми металлами в составе.

Фото: freepik/freepik.com

Министерство промышленности и торговли разработало перечень продукции (товаров), промышленное производство и использование которых запрещено из-за невозможности обработки и (или) утилизации связанных с ними отходов. Проект постановления правительства проходит общественные обсуждения с 5 августа.

Перечень разработан в целях снижения объемов производства неутилизируемой продукции и товаров, следует из сводного отчета к документу. Если документ будет принят, то ограничения на производство указанной в нем продукции начнут действовать с 1 марта 2024 года.

В перечень неутилизируемой продукции вошли ртутные термометры и люминесцентные лампы на основе ртути, применяющиеся в том числе в медицинских целях. Под запрет попадет производство и использование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, производных и прекурсоров.

Также в списке запрещенной продукции оказались большинство аккумуляторов, переключатели и реле, ртутные средства измерения (барометры, манометры, гигрометры, сфигмоманометры), пестициды, биоциды и локальные антисептики, косметика с содержанием ртути свыше 1 части на миллион (ppm). Запретить также могут озоноразрушающие вещества и стойкие органические загрязнители.

Ограничения не будут распространяться на производство указанных в перечне товаров, если они предназначены для защиты населения, используются для научных разработок или не имеют безртутных аналогов. В список исключений также попали вакцины с тиомерсалом в качестве консерванта.

Федеральным законом № 268 от 14.07.2022 в законодательство об охране окружающей среды были внесены поправки, устанавливающие требования к экологичности производимой продукции. Разработчики документа отметили, что ограничение выпуска продукции (товаров), использование которых приводит к образованию неутилизируемых (трудно утилизируемых) отходов, необходимо для снижения нагрузки на объекты размещения (захоронения) отходов и в целом негативного воздействия на окружающую среду.

«ФВ» в мае обратил внимание на пробел в законодательном регулировании обращения ртутьсодержащих медицинских товаров. С 2013 года Россия подписала Минаматскую конвенцию об ограничении бытового использования ртути, но международный договор так и не прошел официальные процедуры.

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