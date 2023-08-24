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Производство лекарств выросло...

Производство лекарств выросло в июле в рублях на 12,4%

24.08.2023
10:26
Артем Косенок
Росстат сообщил, что производство лекарственных препаратов выросло в июле в рублях на 12,4% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. По итогам же первого полугодия выпуск сократился на 0,5%.  
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июле 2023 года вырос по сравнению с июлем 2022 года на 4,3%. Однако снизился по сравнению с июнем 2023 года на 10,9%. За январь—июль 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 6% по сравнению с январем—июлем 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в июле изготовлено на 49,4 млрд руб. Это на 12,4% больше, чем в июле 2022 года, но на 9,6% меньше, чем в июне 2023 года. За январь—июль 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%, изготовлено продукции на 362 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,8 млрд доз, что на 3,6% меньше, чем в июле 2022 года, но на 9,8% больше, чем в июне 2023 года. Выпуск в ампулах составил 367 тыс. штук, что на 7,2% меньше, чем в июле 2022 года, но на 98,3% больше, чем в июне 2023 года. За январь—июль 2023 года производство сывороток и вакцин и в дозах, и в ампулах выросло на 6,7%.

Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с июлем 2022 года и июнем 2023 года на 53,5 и 8,7% соответственно. За январь—июль 2023 года фармсубстанций произведено на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 48,4 т. Это на 26,6% больше, чем в июле 2022 года, и на 10,4% больше, чем в июне 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос на 32,9% как по сравнению с июлем 2022 года, так и по сравнению с июнем 2023 года, составив 129 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 53,3 млн упак. Это на 44,2% больше, чем в июле 2022 года, но на 0,8% меньше, чем в июне 2023 года. За январь—июль 2023 года их произведено 360 млн упак., что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 23,7 млн упак., что на 38,3% меньше, чем в июле 2022 года, но на 6% больше, чем в июне 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июле 2023 года выпущено на 3,8 млрд руб., что на 29,1% больше, чем в июле 2022 года, но на 12,2% меньше, чем в июне 2023 года. В целом за январь—июль 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 23,4 млрд руб., что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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