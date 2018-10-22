Производство препарата для лечения ревматоидного артрита запущено на заводе «Полисан» в Санкт-Петербурге

«Яквинус» (тофацитиниб) – пероральный противоревматический препарат класса ингибиторов янус-киназ. Он был зарегистрирован в России в 2013 году для лечения ревматоидного артрита и бляшечного псориаза. В 2018 году показания к применению препарата расширились: теперь он также показан пациентам, страдающим от язвенного колита и псориатического артрита.

Благодаря таблетированной форме препарат может использоваться амбулаторно, не требует специального температурного режима хранения и условий транспортировки, его применение в клинической практике не требует оборудования специальных кабинетов и привлечения дополнительного медицинского персонала (для проведения подкожных и внутривенных инъекций, а также компенсации побочных эффектов, вызванных парентеральным введением).

Никита Иванов, cтарший директор отдела по обеспечению доступа на рынок, развитию бизнеса и корпоративных связей компании Pfizer:

«Мы рады объявить о завершении технологического трансфера и начале производства препарата. Это важный этап для Pfizer в России, поскольку мы стремимся обеспечить доступность оригинальных лекарственных средств для лечения значимых заболеваний для российских пациентов».

Дмитрий Борисов, коммерческий директор НТФФ «Полисан»:

«Мы рады сотрудничеству с компанией Pfizer и локализации оригинального препарата «Яквинус», так же как и двух других – «Зивокса» и «Липримара». Мы уверены, что сможем покрыть 100% потребность российских пациентов в локализованных препаратах компании Pfizer».

О заболеваниях

Ревматоидный артрит – системное заболевание соединительной ткани, проявляющееся главным образом хроническим воспалением суставов.

Язвенный колит – хроническое и часто изнурительное воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).

Псориатический артрит – прогрессирующее хроническое воспалительное заболевание суставов, позвоночника и связок, которое часто развивается у пациентов с псориазом.

Бляшечный псориаз – самая распространенная форма этого дерматологического заболевания.

Источник: НТФФ «Полисан»