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Прокуратура нашла на...

Прокуратура нашла на заводе «Синтез» нарушения при хранении биоотходов

07.11.2023
15:15
Артем Косенок
Прокуратура в Кургане обнаружила на заводе «Синтез» нарушения при хранении биоотходов. Надзорный орган внес представления руководителю об устранении нарушений.
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при обращении с биологическими отходами в ПАО «Синтез». В ходе надзорных мероприятий установлено, что на заводе не были созданы условия для их хранения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, в одном из корпусов холодильник и емкости для хранения отсутствовали. Также один холодильник для хранения биологических отходов не был оснащен термометром. Кроме того, кузов транспортного средства, которое используется для перевозки биологических отходов, не мыли и не дезинфицировали после каждого случая перевозки отходов.

Прокуратура внесла представления руководителю завода об устранении нарушений.

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