Прокуратура передала в суд дело о сбыте контрафактных лекарств через аптеки Москвы

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении десяти обвиняемых (шесть женщин и четверо мужчин) по делу о сбыте недоброкачественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, уголовное дело направлено в суд.

Надзорное ведомство установило, что с конца 2023 года в столице действовала организованная группа лиц, которая продавала через несколько аптек лекарства без маркировки. Соучастники покупали некачественные препараты, перевозили их и рекламировали в СМИ. Одна из обвиняемых была индивидуальным предпринимателем, а ее супруг руководил различными компаниями, они же привлекли для своего дела сообщников.

«Недоброкачественные препараты предназначались для лиц, страдающих сахарным диабетом, а также применялись не по назначению в целях снижения лишнего веса», — указано в сообщении прокуратуры.

Название препаратов не уточняется. Известно, что таким образом удалось продать препараты без маркировки на общую сумму более 12 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по:

п.«а» ч.2 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные в крупном размере, организованной группой);

п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение недоброкачественных лекарственных средств, совершенное в крупном размере, организованной группой).

Фигуранты признали вину в содеянном.

В апреле в рамках расследования дела по местам жительства, в аптеках и складских помещениях следователи провели обыски. Были изъяты нелегальные препараты на общую сумму более 100 млн руб., а также мобильные телефоны и около 3 млн руб.