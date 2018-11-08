Прокуратура проверит продажу лекарств Ozon.ru

В ноябре 2018 г. в Генпрокуратуру с заявлениями обратились Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Росздравнадзор.

«Исходя из совокупного толкования положений Гражданского кодекса, закона «О защите прав потребителей», федерального закона «Об обращении лекарственных средств», а также правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства, розничная продажа лекарственных препаратов дистанционным способом в России запрещена», – напомнили в ведомстве.

Ответственность за такие действия установлена ст.14.15 КоАП РФ о нарушении правил продажи отдельных видов товаров, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 1,5 тыс. руб. для граждан, от 1 до 3 тыс. руб. – для должностных лиц, от 10 до 30 тыс. руб. – для юридических лиц.

1 ноября текущего года Росздравнадзор вынес предостережение Ozon.ru за дистанционную продажу лекарств и передал информаци