Прокуратура проверит продажу лекарств Ozon.ru

В интернет-магазине Ozon.ru по поручению Генпрокуратуры РФ идет проверка в связи с продажей лекарств. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.
В ноябре 2018 г. в Генпрокуратуру с заявлениями обратились Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Росздравнадзор.
«Исходя из совокупного толкования положений Гражданского кодекса, закона «О защите прав потребителей», федерального закона «Об обращении лекарственных средств», а также правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства, розничная продажа лекарственных препаратов дистанционным способом в России запрещена», – напомнили в ведомстве.
Ответственность за такие действия установлена ст.14.15 КоАП РФ о нарушении правил продажи отдельных видов товаров, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 1,5 тыс. руб. для граждан, от 1 до 3 тыс. руб. – для должностных лиц, от 10 до 30 тыс. руб. – для юридических лиц.
1 ноября текущего года Росздравнадзор вынес предостережение Ozon.ru за дистанционную продажу лекарств и передал информаци
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0