«Промомед» не исключает проведение IPO

«Промомед» может провести первичное размещение акций на Мосбирже до конца года. В рамках IPO компания рассчитывает привлечь около 10 млрд руб., сообщают источники газеты «Ведомости».

На запрос «ФВ» представители «Промомеда» отметили, что решение об IPO пока не принято. «Мы рассматриваем все возможности привлечения капитала. На рынке уже успешно обращаются наши облигации. Конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала не принято. Если компания примет такое решение, мы обязательно об этом объявим», — заявили в компании.

«Промомед» вышел на долговой рынок в 2020 году, разместив облигации на 1 млрд руб. Сейчас на Мосбирже доступны для торгов три выпуска облигаций компании почти на 7 млрд руб.