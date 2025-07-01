Противогриппозная мРНК-вакцина компании Moderna превзошла по эффективности аналог от GSK

Moderna создала мРНК-вакцину против гриппа mRNA-1010, которая превзошла по эффективности препарат от британской фармацевтической корпорации GSK на 26,6%. Это подтвердили результаты III фазы клинических испытаний P304, опубликованные в пресс-релизе.

В исследовании участвовали 40 805 человек старше 50 лет из 11 стран. Их случайным образом разделили на две группы, которые получали mRNA-1010 или Fluarix Quadrivalent — вакцину от компании GSK, одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2013 году, для профилактики гриппа у взрослых и детей с шести месяцев.

Препарат обеспечил более надежную защиту как против штаммов гриппа типа А (H1N1 — на 29,6% лучше, чем Fluarix, H3N2 — на 22,2%), так и типа B (Victoria — на 29,1%). Указывается также, что среди людей в возрасте от 65 лет, наиболее подверженных тяжелому течению гриппа, разработка Moderna обошла конкурента на 27,4%.

Побочные эффекты от вакцины проявлялись в легкой форме. Наиболее частыми были дискомфортные ощущения в месте укола, слабость, головные и мышечные боли. Серьезных реакций после вакцины не отмечено.

Матричная вакцина от Moderna содержит молекулы РНК, которые обучают иммунитет распознавать и атаковать вирусы. Как отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, рост заболеваемости гриппом в прошлом году говорит о необходимости использования более эффективных вакцин. Он добавил, что технологии матричной РНК позволяют более точно и быстро подбирать состав вакцины под актуальные штаммы.

Для его компании выход нового продукта на рынок критически важен. Основной актив в портфеле Moderna — вакцина от COVID-19 — перестал пользоваться широким спросом после окончания пандемии, а вакцина от респираторно-синцитиального вируса mRESVIA начала продаваться совсем недавно — FDA одобрило ее применение год назад. Выручка производителя за 2024 год составила 3,1 млрд долл., что на 53% меньше, чем в 2023-м.