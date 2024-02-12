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Провизорам могут разрешить...

Провизорам могут разрешить проходить альтернативную службу

12.02.2024
18:08
Артем Косенок
В Минтруде предложили разрешить провизорам проходить альтернативную гражданскую службу. Также обновится перечень организаций, где предусматривается прохождение такой службы.
Фото: ru.123rf.com

Минтруд предложил разрешить провизорам проходить альтернативную гражданскую службу. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Ведомство намерено расширить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть ‎заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. Раздел «Должности служащих» предлагается пополнить должностью «Провизор».

Также Минтруд предлагает обновить перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной службы. В него добавится несколько медицинских организаций. В частности, 29 учреждений, подведомственных ФМБА. 

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