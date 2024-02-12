Провизорам могут разрешить проходить альтернативную службу
Минтруд предложил разрешить провизорам проходить альтернативную гражданскую службу. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.
Ведомство намерено расширить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. Раздел «Должности служащих» предлагается пополнить должностью «Провизор».
Также Минтруд предлагает обновить перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной службы. В него добавится несколько медицинских организаций. В частности, 29 учреждений, подведомственных ФМБА.
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