Провизоры стали больше использовать сервисы e-com в качестве справочников лекарств

Одним из наиболее заметных изменений в структуре использования провизорами профессиональной информации в интернете по итогам 2022 года стал рост доли обращавшихся к интернет-версиям справочников лекарств с 53% по данным осенней волны 2021 года до 58% по данным за аналогичный период прошедшего года. Одновременно увеличилось использование провизорами в профессиональных целях площадок e-com: с 47 до 52% соответственно. Это отмечено на фоне тенденции, выражающейся в сокращении интереса к печатным изданиям справочников в качестве одного из основных источников информации — с 23% по итогам осенней волны 2021 года до 18%. Таковы данные осенней волны 2022 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).

Примечательно, что на фоне проявления проблемы отсутствия ряда препаратов в аптеках в 2022 году сервисы для заказа и бронирования лекарств в том числе все больше применялись провизорами и для получения информации о препаратах. Доля специалистов, использующих площадки e-com и обращавшихся к ним для получения справочной информации, увеличилась с 76% по данным осенней волны 2021 года до 82% по данным, полученным в конце 2022 года.

Вместе с тем наблюдается выраженный рост использования мобильных приложений со справочной информацией о препаратах. Если по данным осенней волны 2019 года обращение к приложениям такого типа отмечали 56% первостольников, то по данным за аналогичный период прошедшего года — уже 66%. Причем, в части использования приложений также обращает на себя внимание рост доли первостольников, пользующихся приложениями сервисов для заказа лекарств онлайн. Так, доля провизоров, применявших в своей практике функционал любого из приложений игроков в сегменте e-com, входящих TOP5 по охвату аудитории провизоров, увеличилась с 55% по данным осенней волны 2021 года до 65%.

Применительно к отдельным приложениям сервисов, входящих в TOP5, отмечен многократный рост показателя по сравнению с уровнем 2019 года. Отчасти это может объясняться тем, что мобильные приложения компаний, работающих в сегменте e-com, объединяют в себе сразу несколько функций: и справочную информацию о препаратах, и возможности для поиска аналогов, и информацию о наличии упаковок лекарств в различных аптеках.

Несмотря на активный рост обращения к мобильным приложениям за справочной информацией, мобильные приложения, посвященные непосредственно справочной информации о лекарственных препаратах, не демонстрируют позитивной динамики. Например, приложение «Аналоги лекарств» стали отмечать даже меньше — так, по данным осенней волны 2019 года использование этого мобильного приложения указали 22% провизоров первого стола, а в осеннюю волну 2022 года — 13%.