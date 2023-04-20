«Пульс» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В номинации «Компания года», подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Пульс».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Гранд Капитал»
- «Катрен»
- «Протек»
- «Р-Фарм»
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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