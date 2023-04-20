«Пульс» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

В номинации «Компания года», подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Пульс».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Гранд Капитал»

«Катрен»

«Протек»

«Р-Фарм»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.