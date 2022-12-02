Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Путин поддержал идею...

Путин поддержал идею экспериментального применения передовых лекарств

02.12.2022
18:10
Артем Косенок

Владимир Путин поддержал идею разрешить применение передовых препаратов для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения. Он пообещал обсудить эту инициативу с правительством и Минздравом.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что необходимо использовать экспериментальные препараты, если нет других способов спасти жизнь и здоровье людей. Об этом он заявил на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, прошедшей накануне в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Не понимаю, почему должны быть ограничения, связанные с массовым промышленным производством, если массового производства и быть не может: речь идет о единичных случаях, конечно. Сколько у нас людей, которые страдают подобными недугами, я не знаю: наверное, не так много. Для этого нет необходимости и невозможно развернуть массовое промышленное производство», – отметил президент.  

С просьбой поручить разработать нормативные документы, разрешающие применение препаратов передовой терапии для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения, к президенту обратился аспирант университета «Сириус», младший научный сотрудник направления «Генная терапия» Андрей Бровин.

«За рубежом уже применяются десятки новых генотерапевтических препаратов, и во многом это возможно благодаря специальным нормативным документам, разрешающим применение экспериментальных наработок для терапий наследственных заболеваний. Далее эти препараты применяются в специальных университетских клиниках, где пациент находится под присмотром врачей-генетиков и ученых-биологов. Такой подход уже помог спасти жизни многим тяжелым больным», – подчеркнул Бровин.

Он предложил начать подобные изменения с федеральной территории «Сириус», так как там для этого сформированы максимально благоприятные условия в виде экспериментального правового регулирования, уже нескольких наработанных препаратов и перспективы строительства университетской клиники. 

Президент заверил, что поддержит эту идею и обсудит ее с правительством и Минздравом.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.