Путин поддержал упрощение процедуры тестирования средств реабилитации для их регистрации

Президент Владимир Путин поддержал идею упростить тестирование технических средств реабилитации для их регистрации. Об этом он заявил накануне на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте Кремля. С такой инициативой к президенту обратился основатель Группы компаний «Русский карбон» Андрей Теняков.

«Если бы это <тестирование> можно было делать на региональном уровне и проходить тестирования и лабораторные испытания на этапе не после подачи заявки в Росздравнадзор, а до подачи заявки, то мы могли самостоятельно контролировать процесс, вдруг что-то не подошло», — сказал Теняков.

По его словам, например, зарубежные производители проходят тестирование сами и на этапе проектирования могут проводить их, укомплектовывать пакет документов всеми экспертизами, а потом подают уже в Росздравнадзор готовый пакет. Президент обещал рассмотреть такую инициативу, отметив, что этот механизм необходимо совершенствовать.