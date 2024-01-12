Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Путин поддержал упрощение...

Путин поддержал упрощение процедуры тестирования средств реабилитации для их регистрации

12.01.2024
12:12
Артем Косенок
Президент обещал рассмотреть возможность упростить регистрацию технических средств реабилитации. Производители медизделий могут получить возможность тестировать их и проводить лабораторные испытания до подачи заявки в Росздравнадзор.
Владимир Путин | Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поддержал идею упростить тестирование технических средств реабилитации для их регистрации. Об этом он заявил накануне на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте Кремля. С такой инициативой к президенту обратился основатель Группы компаний «Русский карбон» Андрей Теняков.

«Если бы это <тестирование> можно было делать на региональном уровне и проходить тестирования и лабораторные испытания на этапе не после подачи заявки в Росздравнадзор, а до подачи заявки, то мы могли самостоятельно контролировать процесс, вдруг что-то не подошло», — сказал Теняков.

По его словам, например, зарубежные производители проходят тестирование сами и на этапе проектирования могут проводить их, укомплектовывать пакет документов всеми экспертизами, а потом подают уже в Росздравнадзор готовый пакет. Президент обещал рассмотреть такую инициативу, отметив, что этот механизм необходимо совершенствовать.  

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.