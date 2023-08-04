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Путин подписал закон...

Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

04.08.2023
18:50
Артем Косенок
Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы.
Фото: ededchechine/ru.freepik.com

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Федеральный закон № 427-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы.

Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки в 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд руб. В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

О том, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, стало известно в феврале 2023 года. Ожидается, что такая мера позволит привлечь порядка 300 млрд руб. В марте глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП, заявил, что деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет страны пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям. В середине июня законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний был одобрен на заседании правительства и внесен в Госдуму. В конце июля нижняя палата парламента приняла закон.

«ФВ» составил список фармкомпаний, которые могут попасть под единовременный взнос. С помощью базы СПАРК были проанализированы финансовые показатели компаний за 2021 год. Выборка сделана по виду деятельности, куда попали аптеки, дистрибьюторы и производители лекарств и медизделий. В итоге получилось, что у 66 компаний прибыль до налогообложения в 2021 году была выше 1 млрд руб.

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