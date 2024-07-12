Путин подписал закон о налоговой реформе

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%, она начнет действовать с 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Он начнет действовать с 1 января 2025 года.

Согласно закону, ставка НДФЛ будет повышена с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год), до 18% — для зарабатывающих от 5 до 20 млн руб. в год, до 20% — для имеющих доходы от 20 до 50 млн руб. в год и до 22% — для получающих более 50 млн руб. в год.

Закон предусматривает, в том числе, введение акцизов на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Чтобы не допустить рост цен на лекарства, предлагается принимать к вычету акциз на фармсубстанцию этанола при производстве определенных соответствующими перечнями лекарств и препаратов, а также продукции с объемной долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий. По закону, ставки акцизов будут иметь повышательный коэффициент: с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно они будут равняться 673 руб.; с 1 января по 31 декабря 2026 года — 700 руб.; с 1 января по 31 декабря 2027 года — 728 руб.

Производствам, которые используют менее 50 тыс. декалитров этанола в год, полагается вычет независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставления документов, подтверждающих целевое использование фармсубстанции. Предприятия, использующие фармсубстанцию более указанного объема, получат вычет в случае, если предоставят подтверждающие документы.

Кроме того, нововведение подразумевает увеличение налога на прибыль организаций — с 20% до 25%. Вводится амнистия для бизнеса, готового отказаться от схем дробления. Для малого и среднего бизнеса будут поэтапно увеличены пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. в год (сейчас они составляют около 265 млн руб.), а по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас в районе 150 млн руб.).

Закон также вводит налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми и с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума, установление налога на прибыль для компаний IT-отрасли в размере 5% до 2030 года, появление туристического налога, решение о введении которого могут принимать муниципалитеты.

Путин предложил ввести в России прогрессивную шкалу НДФЛ в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Поправки к законопроекту внес в правительство Минфин, писал «ФВ». Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 10 июля. Президент компании «Активный компонент» Александр Семенов говорил «ФВ», что на совещании у нового министра промышленности Антона Алиханова удалось разработать компромиссный вариант по вопросу введения акцизов на этанол, и всего из-под налогообложения будет исключено около 1,5 млн дал спирта.