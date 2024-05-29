Минфин внес в правительство пакет законопроектов по изменению налогообложения

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Для физических лиц

Для физических лиц вводится прогрессивная шкала налогов на доходы. Повышенная ставка применяется не ко всей сумме дохода, а к сумме свыше заданного порога:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Налоговый вычет предусмотрен для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Таким образом реальная ставка налога для них снизится до 6%.

Действующие ставки в 13 и 15% сохранятся для действующих участников специальной военной операции за работу в зоне военных действий.

Налог на прибыль

Для юридических лиц ставка налога на прибыль будет увеличена с нынешних 20 до 25%. При этом Минфин готов:

отказаться от временных курсовых экспортных пошлин,

продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах,

ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей,

ввести повышенный коэффициент учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль в высокотехнологичных отраслях,

увеличить поддержку компаний, проводящих обновление фондов и основных средств.

Упрощенное налогообложение

Для малого и среднего бизнеса предлагается поэтапно увеличивать пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. в год (сейчас около 265 млн руб.), а по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас около 150 млн руб.)

При этом бизнес с оборотом свыше 60 млн руб. должен будет также уплачивать НДС по одной из двух схем: либо полную ставку в размере 20% с сохранением всех налоговых вычетов, либо сокращенную ставку НДС в 5% (при доходах 60—250 млн руб.) или 7% (при доходах 250—450 млн руб.), но без права на вычеты.

Для малых компаний в сфере обработки, не работающих с подакцизными товарами, ставка страховых взносов будет снижена с 15 до 7,6%.

Дробление бизнеса

Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления, будет предусмотрена амнистия. Планируется ввести ясное понятие дробления. Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022—2024 годы в связи с применением подобных схем не будут взыскиваться, а соответствующая задолженность будет списана.

Акциз на спирт

Минфин предлагает ввести акциз на фармсубстанцию спирта и одновременно предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный для производства лекарств.

Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя, считают в Минфине. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством. Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства.

Когда вступает

По словам министра, работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.



Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания.

Действовать новые правила начнут с 1 января 2025 года — и по поручению президента они должны быть «зафиксированы» до 2030 года.