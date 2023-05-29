Путин поручил проработать вопрос снятия запрета на вывоз комплектующих для медизделий

Президент Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о снятии запрета на вывоз из России запасных частей и комплектующих для медицинской техники. Об этом он заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщается на сайте Кремля.

«Мы не должны ставить своих производителей в сложное положение перед вашими контрпартнерами. Я попрошу Министерство здравоохранения и другие ведомства продумать это и внести соответствующие предложения. Считаю, <…> надо поддержать», — отметил президент.

По словам участников встречи, для исполнения гарантийных и сервисных обязательств производители медицинской техники ввозят запчасти, однако обслуживающие технику российские компании фактически не могут вернуть производителям те запчасти, которые заменили, так как процедура согласования на вывоз сложная.

Также трудности возникают с образцами медизделий, которые ввозят в страну для регистрации. В дальнейшем они не могут быть реализованы, потому что ввозятся для прохождения испытаний с обязательным условием их обратного вывоза. Кроме того российские компании сталкиваются с репутационными рисками с гарантийным и постгарантийным обслуживанием ранее экспортируемых в дружеские страны медицинских изделий.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что ведомство проработает этот вопрос еще с Федеральной таможенной службой, так как нужна процедура подтверждения, что это не нанесет ущерба.

«По многим запасным частям мы сейчас приняли такое решение: в случае если отечественная промышленность выпускает запасные части, которые могут подходить, после определенного тестирования мы разрешаем это обращение. Росздравнадзор сегодня своими лабораториями это уже делает. Это правильное направление», — подчеркнул министр.

Президент также добавил, что ограничения были введены, чтобы на фоне санкций в России не возник дефицит необходимого набора инструментов и техники. Однако сейчас ситуация стабилизируется. Эти ограничения регулируются Постановлением Правительства РФ № 311 от 09.03.2022.