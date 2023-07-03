Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств в стандартах ЕАЭС

Президент Владимир Путин поручил ускорить внесение в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств изменений, которые предусматривают упрощение процедуры приведения регдосье зарегистрированных в России препаратов в соответствии с правом ЕАЭС. Поручение дано по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», говорится на сайте Кремля.

Ответственными за это назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. До 1 октября 2023 года ведомства должны будут представить соответствующий доклад.

Кроме того президент поручил рассмотреть вопрос о неприменении положений Постановления Правительства № 311 от 09.04.2022 в отношении запчастей и комплектующих изделий, предназначенных для ремонта медицинской техники, а также в отношении образцов медизделий, ввезенных в целях их государственной регистрации. При необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство. Правительству необходимо предоставить доклад до 31 августа.