Путин призвал не допускать монополизации лицензирования технических средств реабилитации
Сфера лицензирования технических средств реабилитации не должна быть монополизирована кем бы то ни было. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Каждый шаг должен быть проработан. Он чувствительный для людей и для тех, кто нуждается в этих технических средствах реабилитации. И мы в целом можем и должны наладить здесь соответствующий режим работы», — сказал президент.
В ответ вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа, которую Минздрав провел в отношении регистрации технических средств реабилитации, на сегодняшний день «понятна и очевидна».
«То, что можно было сократить, мы сократили для ускорения допуска на рынок и соответствующие условия, которые действовали в ковид, продлили. Но дополнительно там есть один нюанс <…> на одном из этапов есть организация, которая является единственным институтом. Михаил Альбертович <глава Минздрава Михаил Мурашко> сказал, что мы филиал открыли в Екатеринбурге, но дополнительно еще эту тему проработаем и по каждому пункту вам дадим исчерпывающий ответ», — отметила Голикова.
Она также добавила, что при необходимости, если для этой цели будет нужно что-то изменить на законодательном уровне, то это будет сделано.
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