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Путин призвал не...

Путин призвал не допускать монополизации лицензирования технических средств реабилитации

18.01.2024
10:30
Артем Косенок
Президент заявил, что нельзя допустить монополизации лицензирования технических средств реабилитации. Он призвал наладить в этой сфере соответствующий режим работы.
Фото: kremlin.ru

Сфера лицензирования технических средств реабилитации не должна быть монополизирована кем бы то ни было. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Каждый шаг должен быть проработан. Он чувствительный для людей и для тех, кто нуждается в этих технических средствах реабилитации. И мы в целом можем и должны наладить здесь соответствующий режим работы», — сказал президент.

В ответ вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа, которую Минздрав провел в отношении регистрации технических средств реабилитации, на сегодняшний день «понятна и очевидна».

«То, что можно было сократить, мы сократили для ускорения допуска на рынок и соответствующие условия, которые действовали в ковид, продлили. Но дополнительно там есть один нюанс <…> на одном из этапов есть организация, которая является единственным институтом. Михаил Альбертович <глава Минздрава Михаил Мурашко> сказал, что мы филиал открыли в Екатеринбурге, но дополнительно еще эту тему проработаем и по каждому пункту вам дадим исчерпывающий ответ», — отметила Голикова.

Она также добавила, что при необходимости, если для этой цели будет нужно что-то изменить на законодательном уровне, то это будет сделано.

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