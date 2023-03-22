Путина попросили выделить еще денег на лекобеспечение пациентов с ССЗ

Президент России Владимир Путин заверил, что изучит вопрос увеличения обеспечения лекарствами нельготных категорий россиян, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом он заявил на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Обязательно посмотрим», – сказал президент в ответ на соответствующую просьбу руководителя фракции.

По словам Васильева, в рамках льготного лекарственного обеспечения препараты уже получают нуждающиеся. Он попросил увеличить финансирование, выделив дополнительно более 10,15 млрд руб.

«Это, по подсчетам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тыс. смертей в трудоспособном возрасте. Цена стоит, как говорится, этого вопроса», – подчеркнул Васильев.

Программа амбулаторного обеспечения лекарствами нельготных категорий граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые события, реализуется с 2020 года. Ежегодно регионам из федерального бюджета выделяется в виде субсидий на эти цели 10,15 млрд руб. Пациенты обеспечиваются лекарствами в течение двух лет с даты постановки диагноза или выполнения хирургического вмешательства.

В сердечно-сосудистую программу входит 23 МНН лекарств. В 2023 году в нее добавили еще восемь МНН: ацетазоламид, валсартан+сакубитрил, ивабрадин, дапаглифлозин, дигоксин, спиронолактон, фуросемид, эмпаглифлозин.