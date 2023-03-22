Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Путина попросили выделить...

Путина попросили выделить еще денег на лекобеспечение пациентов с ССЗ

22.03.2023
16:24
Артем Косенок
Елена Калиновская

На обеспечение лекарствами нельготных категорий россиян, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, могут выделить дополнительно более 10 млрд руб. Это удвоит ту сумму, что сейчас выделяется из бюджета на программу.

Владимир Путин и Владимир Васильев | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заверил, что изучит вопрос увеличения обеспечения лекарствами нельготных категорий россиян, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом он заявил на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Обязательно посмотрим», – сказал президент в ответ на соответствующую просьбу руководителя фракции.

По словам Васильева, в рамках льготного лекарственного обеспечения препараты уже получают нуждающиеся. Он попросил увеличить финансирование, выделив дополнительно более 10,15 млрд руб.

«Это, по подсчетам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тыс. смертей в трудоспособном возрасте. Цена стоит, как говорится, этого вопроса», – подчеркнул Васильев.

Программа амбулаторного обеспечения лекарствами нельготных категорий граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые события, реализуется с 2020 года. Ежегодно регионам из федерального бюджета выделяется в виде субсидий на эти цели 10,15 млрд руб. Пациенты обеспечиваются лекарствами в течение двух лет с даты постановки диагноза или выполнения хирургического вмешательства.

В сердечно-сосудистую программу входит 23 МНН лекарств. В 2023 году в нее добавили еще восемь МНН: ацетазоламид, валсартан+сакубитрил, ивабрадин, дапаглифлозин, дигоксин, спиронолактон, фуросемид, эмпаглифлозин.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.