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Пять онлайн-сервисов претендуют...

Пять онлайн-сервисов претендуют на победу в номинации E-commerce «Платиновой унции»

05.04.2024
17:18
Елена Григорьева
Онлайн-сервисы «Аптека.Ру», «Апрель», «Еаптека», «ЗдравСити» и «Ригла»* стали финалистами XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Они претендуют на победу в номинации E-сommerce по итогам 2023 года.

E-сommerce была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» три года назад. По итогам 2021 и 2022 годов победителем становилась «Аптека.Ру».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет премии. В него входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих отраслевых изданий.

Во время голосования эксперты ориентируются на данные аналитических компаний AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и IpsosHealthcare.

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля. Начало в 17:00.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «КвайссерФарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

*Финалисты представлены в алфавитном порядке.

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