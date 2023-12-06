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Qnovia представила данные...

Qnovia представила данные исследования устройства для отказа от курения

06.12.2023
11:34
Владимир Заболотских
Устройство QN-01 для отказа от курения успешно прошло первую фазу исследования с участием людей. Компания Qnovia представила данные испытания на рассмотрение FDA и MHRA.
Фото: bbtreesubmission/ru.123rf.com

Компания Qnovia объявила о положительных результатах первой фазы исследования ингаляционной терапии QN-01, которая предназначена для облегчения отказа от курения. Это первое испытание, проведенное производителем при участии людей, говорится в пресс-релизе, опубликованном Business Wire.

Qnovia направила данные исследований в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

«Одной из причин, почему бросить курить так сложно, является резкий скачок уровня никотина в крови, который вызывают сигареты за считанные секунды. Проблема с существующими никотинзаместительными терапиями заключается в их недостаточно высокой скорости доставки и концентрации никотина для эффективного купирования абстинентного синдрома. К сожалению, это приводит к рецидиву курения, вследствие чего существует значительная потребность в новых методах преодоления табачной зависимости», — отметил генеральный директор компании Брайан Куигли.

Исследование с участием 12 курящих человек оценивало доставку никотина с помощью QN-01, которая предлагалась в трех разных дозировках никотина. Участники сделали небольшой перерыв в курении перед прохождением испытания.

Как отмечается, данные исследования демонстрируют большой потенциал систем доставки никотина. Они показали хороший фармакокинетический профиль и лучше доставляют никотин в кровь по сравнению с существующими никотинзаместительными терапиями.

Кроме того, Куигли подчеркнул безопасность QN-01. По его словам, образование аэрозоля в устройстве происходит не за счет нагревания, благодаря чему не выделяются токсичные вещества.

По информации компании, курение по-прежнему остается главной предотвратимой причиной летальных исходов и заболеваний в мире. Ежегодно прямой или косвенной причиной смерти восьми миллионов человек в мире является курение. Каждый год в США и Великобритании около 34 млн курильщиков пытаются побороть свою никотиновую зависимость.

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