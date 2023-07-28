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«Р-Фарм» ведет переговоры...

«Р-Фарм» ведет переговоры с BGI Group о поставках оборудования для генетических тестов

28.07.2023
14:19
Артем Косенок
«Р-Фарм» нашла замену американскому производителю оборудования для проведения генетических тестов. Партнером компании может стать китайская BGI Group, с которой сейчас идут переговоры.
Фото: freepik/ru.freepik.com

«Р-Фарм» ведет переговоры с китайской BGI Group о замене ушедшего с российского рынка американского производителя оборудования для проведения генетических исследований (секвенаторов) Illumina. Об этом сообщил «Ведомостям» один из партнеров BGI Group.

Представитель компании «Р-Фарм» факт переговоров подтвердил. По его словам, «группа постоянно находится в контакте с ведущими мировыми разработчиками и производителями, обсуждая возможности для сотрудничества в интересах российских пациентов». BGI, по его словам, будучи одним из зарубежных лидеров в области секвенирования генома нового поколения, не является исключением. Запрос «Ведомостей» в BGI остался без ответа.

Ранее «Р-Фарм» занималась дистрибуцией продукции Illumina в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане через компанию «Альбиоген». Американский производитель в отчете за I квартал 2023 года сообщил, что из-за санкций и экспортных ограничений он не может поставлять свои товары в Россию.

В июне «Р-Фарм» вышла из состава владельцев «Альбиогена», передав компанию ее генеральному директору Андрею Фролову и Александру Яковлевскому, объяснив это реорганизацией модели бизнеса. В «Альбиогене» изданию сообщили, что на сегодняшний момент компания не ведет переговоров о сотрудничестве с BGI.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что в случае подписания соглашения о сотрудничестве с BGI российская компания сможет заменить по меньшей мере 90–95% тех сервисов, которые предоставляла американская компания. По оценке генерального директора Eqiva Дарьи Шубиной, в России Illumina занимала не менее 80% этого рынка. Illumina фактически освободила место для своего китайского конкурента BGI, который постарается по максимуму использовать такую возможность, добавил Беспалов.

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