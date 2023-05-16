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RAEX впервые назвал...

RAEX впервые назвал лучшие вузы с направлением «фармация»

Эксклюзив
16.05.2023
10:00
Артем Косенок

Агентство RAEX назвало лучшие вузы с направлением «фармация». В тройку лидеров попали Сеченовский университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Рейтинг учебных заведений, в которых есть направление «фармация», выходит впервые.

Фото: prostooleh/www.freepik.com

Агентство RAEX составило предметный рейтинг высших учебных заведений с направлением «фармация» (имеется в распоряжении «ФВ»). Лидером стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, набравший 100 баллов. На втором месте – МГУ имени М.В. Ломоносова (86,17 балла), тройку лидеров замыкает Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (76,31).

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. В него попадают заведения, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.

В предметную область «фармация» входят такие направления подготовки, как «промышленная фармация» и «фармация».

Оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты студенческих олимпиад, количество массовых онлайн-курсов, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, вклад вуза в подготовку кадров для региона и т.д.

Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX: www.raex-rr.com.

Агентство RAEX во второй раз публикует предметные рейтинги вузов России. В новом выпуске количество охваченных предметных областей увеличилось до 35 направлений: математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных наук, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Рейтинг по направлению «фармация» выходит впервые. Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов страны.

Место, 2023 год

Название вуза

Балл

1

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России

100

2

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

86,17

3

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России

76,31

4

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

60,77

5

Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России

58,75

6

Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России

54,5

7

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России

53,19

8

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

51,12

9

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России

50,78

10

Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России

49,92

TOP3 рейтинга вузов в сфере «медицина» за год не претерпел никаких изменений: возглавляет рейтинг Сеченовский университет, второе место занимает Университет им. Пирогова, третье — МГУ им. Ломоносова, пишет «Медицинский вестник».

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