RAEX впервые назвал лучшие вузы с направлением «фармация»
Агентство RAEX назвало лучшие вузы с направлением «фармация». В тройку лидеров попали Сеченовский университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Рейтинг учебных заведений, в которых есть направление «фармация», выходит впервые.
Агентство RAEX составило предметный рейтинг высших учебных заведений с направлением «фармация» (имеется в распоряжении «ФВ»). Лидером стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, набравший 100 баллов. На втором месте – МГУ имени М.В. Ломоносова (86,17 балла), тройку лидеров замыкает Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (76,31).
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Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. В него попадают заведения, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.
В предметную область «фармация» входят такие направления подготовки, как «промышленная фармация» и «фармация».
Оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты студенческих олимпиад, количество массовых онлайн-курсов, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, вклад вуза в подготовку кадров для региона и т.д.
Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX: www.raex-rr.com.
Агентство RAEX во второй раз публикует предметные рейтинги вузов России. В новом выпуске количество охваченных предметных областей увеличилось до 35 направлений: математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных наук, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Рейтинг по направлению «фармация» выходит впервые. Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов страны.
|
Место, 2023 год
|
Название вуза
|
Балл
|
1
|
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
|
100
|
2
|
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|
86,17
|
3
|
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России
|
76,31
|
4
|
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|
60,77
|
5
|
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
|
58,75
|
6
|
Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
|
54,5
|
7
|
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России
|
53,19
|
8
|
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
|
51,12
|
9
|
Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России
|
50,78
|
10
|
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России
|
49,92
TOP3 рейтинга вузов в сфере «медицина» за год не претерпел никаких изменений: возглавляет рейтинг Сеченовский университет, второе место занимает Университет им. Пирогова, третье — МГУ им. Ломоносова, пишет «Медицинский вестник».
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