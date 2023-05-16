RAEX впервые назвал лучшие вузы с направлением «фармация»

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. В него попадают заведения, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.

В предметную область «фармация» входят такие направления подготовки, как «промышленная фармация» и «фармация».

Оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты студенческих олимпиад, количество массовых онлайн-курсов, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, вклад вуза в подготовку кадров для региона и т.д.

Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX: www.raex-rr.com.