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РАН начала работу...

РАН начала работу над созданием госпрограммы по новым антибиотикам

27.04.2024
15:01
Дина Коблова
РАН начала работу над созданием госпрограммы по новым антибиотикам. Это должно помочь решить проблему устойчивости болезнетворных бактерий к противомикробным препаратам.
Фото: 123rf.com

Российская академия наук (РАН) приступила к работе над созданием государственной программы по новым антибиотикам, передает ТАСС со ссылкой на речь президента РАН, академика Геннадия Красникова в ходе выступления в Совете Федерации.

Отвечая на вопрос о проблеме резистентности (устойчивости) к широко используемым сегодня антибиотикам, Красников рассказал, что РАН формирует свои предложения, чтобы решить эту проблему.

«Этот вопрос архиважный, учитывая то, что сегодня все используют антибиотики и в пище, которую мы употребляем, и в больницах. Действительно, буквально в перспективе мы столкнемся с тем, что не будет антибиотиков, которые нас будут защищать», — поделился Геннадий Красников.

Лекарственная устойчивость является серьезной проблемой в медицине. Эффективность антибиотиков снижается из-за повышения сопротивляемости к антибиотикам у бактерий. Это осложняет лечение инфекционных заболеваний, что ведет к увеличению риска осложнений и смертности у пациентов до «угрожающе» высоких уровней, подчеркивает Всемирная организация здравоохранения.

На этой неделе Еврокомиссия одобрила препарат Emblaveo (азтреонам + авибактам) компаний Pfizer и AbbVie. Лекарственное средство разрешено для применения при инфекциях с множественной лекарственной устойчивостью. 

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