RNC Pharma: натуральный объем поставок технических субстанций в РФ значительно сократился

К концу анализируемого периода показатели прироста по фармакопейным и техническим субстанциям в денежном выражении практически сравнялись: +26,9% и +23,9% соответственно. Примечательно, что при этом натуральная динамика технических АФИ сокращается, существенно опережая среднерыночную динамику (-14,5%).

С января по сентябрь список компаний-производителей, осуществляющих поставки фармакопейных АФИ в нашу страну, пополнился 17-ю компаниями (до 474 шт.), при этом в отношении технического сырья картина обратная, здесь – 2 позиции, всего за период поставки вели 89 корпораций. Аналогичные изменения произошли и в ассортименте ввозимых субстанций: спектр торговых марок фармакопейных АФИ увеличился на 28 наименований (625 шт.), у сырья технического класса чистоты номенклатура насчитывает 93 продукта, тогда как годом ранее поставлялось 115 позиций.

Несмотря на общую тенденцию падения натуральных объемов импорта технических АФИ, здесь все же есть свои герои. Так с начала текущего года отечественный рынок активно «захватывает» индийская «Эрин Лайф Сайенсиз». Сейчас компания абсолютный лидер рынка технического сырья с долей порядка 32% в руб. В текущем году компания поставляла в Россию 3 продукта. Единственный их потребитель – «Фармасинтез». На иркутской площадке предприятия производятся противовирусные (ВИЧ) препараты-дженерики «Симанод» (Атазанавир) и «Калидавир» (Лопинавир+Ритонавир).

Динамика поставок фармакопейных и технических АФИ в Россию за 2015-2017 гг., и январь-сентябрь 2018 г., млрд руб.