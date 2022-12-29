RNC Pharma назвала худший месяц для российского фармпрома по динамике отгрузок

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов в России за январь—ноябрь 2022 года составил 629,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года достигла 15,1% при проведении расчетов в рублях. Показатель прироста в натуральных величинах заметно отстает от роста денежных объемов, относительно января—ноября 2021 года он исчислялся величиной в 2,2%. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Всего по итогам первых 11 месяцев уходящего года было произведено 3,81 млрд упак. готовых лекарственных препаратов (ГЛП). Показатель динамики в минимальных единицах дозирования (МЕД) практически не отличался от прироста в упаковках. Долгосрочная динамика составила 2,3%, российские компании отгрузили на рынок 72,5 млрд МЕД.

Результаты активности фармкомпаний в ноябре 2022 года в целом находились в общем русле тенденций, характерных для отечественного фармпрома начиная с июля 2022 года. Натуральная динамика в упаковках относительно ноября 2021 года отрицательная: на уровне -5,2%. Если не считать итогов января 2022 год, пока это худший показатель за год, отмечают аналитики.

В минимальных единицах ситуация была заметно лучше, здесь показатель прироста был зафиксирован в зоне положительных значений, на уровне 2,2%. Всего в ноябре было отгружено 363,6 млн упак. ГЛП, что эквивалентно 6,92 млрд МЕД. В отношении рублевых объемов в ноябре 2022 года также фиксируется спад (-13,4%). Всего было отгружено препаратов на сумму 49,6 млрд руб., но это объясняется высокой базой 2021 года — в ноябре прошлого года фиксировался максимум активности производства вакцин для профилактики COVID-19, отгрузки других ковидоспецифичных препаратов также находились на близких к пиковым значениях.

Общий продуктовый портфель фармпроизводителей, локализованных в России, по итогам января—ноября 2022 года составлял 1413 МНН (на 80 наименований больше, чем годом ранее) и 2750 торговых марок (рост на 159 позиций). При этом в отношении роста отгрузок производители безрецептурных препаратов в анализируемом периоде на голову опередили своих коллег в Rx-категории. Динамика производства безрецептурных препаратов в упаковках относительно января—ноября 2021 года составила 9%, тогда как поставки Rx-препаратов сократились на 4,9%.

Примеров кратной динамики роста отгрузок в ОТС-группе при этом было не так много, всего 44 позиции, из них выделяются показатели отгрузок МНН: раувольфии алкалоиды (рост в 12,1 раза в упаковках), поливинокс (в 6,6 раза) и эстриол (в 4,5 раза). В первом случае речь идет о гипотензивном препарате «Раунатин» подмосковной компании «Вифитех». Поливинокс («Винилин») в анализируемом периоде отгружали сразу пять различных компаний, но максимальный вклад в динамику внесли «Усолье-Сибирский ХФЗ» и «Тульская фармфабрика». Что касается эстриола, тут прирост практически полностью обеспечил препарат «Орниона» от компании «Вертекс».

В группе рецептурных препаратов, несмотря на отрицательную общую динамику, примеров кратного роста отгрузок в анализируемом периоде насчитывалось куда больше, чем по ОТС-категории, таковых было порядка 130 МНН. Наиболее яркие примеры тут такие наименования, как вакцина для профилактики менингококковых инфекций (рост в 13,2 раза в упаковках) и нефопам (рост в 11,3 раза).

Наращивание отгрузок вакцины было связано со стартом процесса локализации препарата на мощностях компании «Нанолек» в Кировской области, в настоящее время компания осуществляет вторичную упаковку продукта. Поставки нефопама осуществляли в январе—ноябре 2022 года сразу три компании, но основной вклад в динамику внесла компания «Эндокринные технологии», рост спроса на нефопам аналитики связывают со стартом частичной мобилизации, пик отгрузок данных препаратов пришелся на октябрь и ноябрь 2022 года.

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2021 г. — ноябрь 2022 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)