RNC Pharma назвала худший месяц по динамике для российского фармпрома за последние 12 лет

Суммарный объем производства готовых ЛП в России в 2022 году достигал 668,8 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Показатель прироста относительно результатов 2021 года достаточно скромный, на уровне 7,1%, если проводить расчеты в рублях. Натуральная динамика еще хуже, прирост зафиксирован на уровне чуть выше 1%. Суммарно российский фармпром отгрузил порядка 4,17 млрд упак. готовых ЛП. Показатель дробности упаковок в прошлом году глобальных изменений не претерпевал, так что показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) находился примерно на том же уровне (+1,7%). Всего по итогам 2022 года российские компании выпустили 79,6 млрд единиц, сообщили аналитики RNC Pharma.

Результаты декабря 2022 года с точки зрения динамики отгрузок оказались одними из худших за последние 12 лет. Рублевый объем выпущенных в нашей стране готовых препаратов относительно аналогичного периода 2021 года сократился на 33,8%, в этом месяце компании отгрузили продукции на 51,7 млрд руб. Натуральная динамика тоже в глубоком минусе: -10,4% в упаковках и -4,6% в МЕД. Аналитики отмечают, что это не абсолютный антирекорд, но показатели довольно красноречивые. Правда, тут надо иметь в виду, что период сравнения находился под влиянием «ковидного» фактора и целого ряда особенностей потребления, которые были характерны для разных периодов 2022 года.

Общее количество корпораций-поставщиков по итогам 2022 года выросло на 29 штук. Всего в анализируемом периоде отгрузки осуществляли 432 организации, при этом не все из них располагают собственными производственными мощностями и зачастую выступают только в качестве держателей регистрационных удостоверений. Максимальный натуральный объем продаж из числа подобных «новичков» в анализируемом периоде продемонстрировали ООО «Треугольник» (работает на базе новосибирского «ПФК Обновление») и ООО «Микфетин» (на базе подмосковной «Випс-Мед»). Общий ассортимент также продолжил увеличиваться, в 2022 году российский фармпром отгружал 1436 МНН (на 88 позиций больше, чем в 2021 году) и 2823 торговых марок (+183 наименования).

Натуральный объем производства в рамках категории рецептурных препаратов в анализируемом периоде сократился на 5,5% (в упаковках). Правда, формат упаковок несколько изменился, так что динамика в МЕД как в сопоставимых величинах все же смогла выйти в «плюс»: прирост к 2021 году зафиксирован на уровне 0,6%. Абсолютным лидером с точки зрения динамики отгрузок стал комбинированный препарат леводопа+карбидопа (рост в 342 раза в упаковках). В частности, за счет старта локального производства препарата «Наком» компании «Новартис» на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Второй яркий пример был связан с началом производства трипторелина (рост в 20 раз) на базе уфимского предприятия «Фармстандарт», которое выпускает препарат «Трипторелин-Лонг», хотя тут скорее уместно говорить о перезапуске производства данного продукта, ранее он выпускался на предприятии «Нативы» в Подмосковье.

Объем выпуска безрецептурных препаратов вырос за год в упаковках на 7,2%, динамика в МЕД скромнее, на уровне 2,9%. Абсолютным рекордсменом в категории стал препарат алкалоидов раувольфии (рост в 15,7 раза в упаковках), производство осуществляет «Вифитех» («Раунатин»). Второй результат принадлежит комбинации алгелдрат+магния гидроксид, отгрузки здесь вели три производителя, максимальный вклад в динамику обеспечила «АВВА Фармасьютикал» с препаратом «Мальвацид» и «Би-Коден» от «ФармВИЛАР». Замыкает тройку ноноксинол (рост в 9,9 раза), препарат производится в Германии, в нашей стране проходит только стадию упаковки на базе подмосковной «Альтфарм».

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2017—2022 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)