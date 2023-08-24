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RNC Pharma опубликовала...

RNC Pharma опубликовала данные о производстве препаратов по итогам июля

24.08.2023
18:16
Артем Косенок
В RNC Pharma сообщили об итогах производства препаратов в июле. Общий денежный объем производства в прошлом месяце, а также отгрузка в упаковках показали рекорды.  
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов по итогам периода с января по июль 2023 года составил 398,6 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Показатель динамики относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в рублях был зафиксирован на уровне -0,3%, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Натуральная динамика пока тоже не может выбраться в «плюс», показатель прироста в упаковках относительно января—июля 2022 года составил -6,9%. За первые семь месяцев текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 2,26 млрд упак. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) заметно лучше, хотя динамика тоже отрицательная — на уровне -2,3%. Всего с начала 2023 года фармкомпании произвели порядка 44,8 млрд МЕД.

Несмотря на общие тренды, характерные для низкого летнего сезона, в июле 2023 года общий денежный объем производства готовых препаратов показал долгосрочную динамику на уровне 17%. Пока это абсолютный рекорд не только текущего года, но и за последние 14 месяцев. Всего в июле 2023 года было отгружено препаратов на сумму 56,1 млрд руб.

Натуральная динамика относительно июля прошлого года зафиксирована на уровне 2,8% в упаковках, здесь положительный результат аналитики фиксируют впервые за последние 11 месяцев. Суммарно фармкомпании произвели 297,5 млн упак., что эквивалентно 5,8 млрд МЕД. Динамика в минимальных единицах относительно июля 2022 года составила 3,5%.

По итогам января—июля 2023 года число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых препаратов, составило 414 штук. Это на 26 больше, чем за аналогичный период 2022 года. Количество МНН в ассортименте фармкомпаний за прошедший год выросло на 49 позиций до 1374 наименований, а перечень торговых марок (ТМ) вырос по сравнению с январем—июлем 2022 года на 187 штук. За первые семь месяцев текущего года локализованные в России фармкомпании отгружали 2658 ТМ.

Долгосрочная динамика производства рецептурных препаратов в январе—июле 2023 года (-2,4% в упаковках) заметно опережает таковую для ОТС-категории, которая продемонстрировала спад отгрузок на 10,7%. При этом общая доля Rx-категории за год существенно выросла, сейчас на нее приходится 47,5%. Это на 2,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

В TOP25 отечественных фармкомпаний, лидирующих с точки зрения натурального объема производства, в рамках анализируемого периода максимальной динамикой отгрузок характеризовались компании «Обновление» (рост на 57%) и «Органика» (на 48%). В первом случае динамику обеспечили такие препараты, как «Нимесулид», «Бисопролол», «Индапамид» и др. «Органика» наращивала объемы выпуска «Мельдония», «Тиаприда» и «Сибазона». В обоих случаях речь шла о кратном повышении объемов выпуска.

Из числа производителей за пределами топа, которые показали наиболее выдающуюся динамику среди производителей рецептурных препаратов, аналитики отмечают компанию «29 февраля». За год отгрузки выросли в 11,2 раза. Производитель специализируется на орфанных препаратах, в настоящее время отгружает три продукта: «Элтромбопаг», «Амбризентан» и «Миглустат».

В TOP25 производителей ОТС-препаратов с точки зрения динамики отгрузок не было равных «Славянской аптеке» (рост в 12,3 раза), в основном за счет выпуска «Нафтизина». Заметный показатель роста в топе демонстрировали компании «Гротекс» (рост на 27% — в частности, за счет препаратов «Пикодинар» и «Гелангин»), а также «Вертекс» (рост на 16% благодаря препаратам «Фринозол», «Цетиризин», «Вертум Лор» и др.).

За пределами топа аналитики отмечают производителя «Брынцалов-А» — относительно I—II кварталов 2022 года отгрузки компании выросли в 25,3 раза. Речь идет о двух продуктах: препаратах «Цитрапар» и «Биоасептик».

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2022 г. — июль 2023 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (руб., включая НДС)

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