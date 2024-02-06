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RNC Pharma подвела...

RNC Pharma подвела итоги продаж глюкометров и тест-полосок в 2023 году

06.02.2024
11:13
Артем Косенок
Аналитическая компания RNC Pharma сообщила о росте продаж в 2023 году глюкометров и тест-полосок. Всего было реализовано свыше 658 млн штук. Наиболее дорогие глюкометры покупают на Северном Кавказе, а тест-полоски — на Дальнем Востоке.
Фото: xb100/ru.freepik.com

На розничном рынке России в 2023 году было продано 1,38 млн штук глюкометров и 657,3 млн штук тест-полосок. Это на 0,3 и 3,5% соответственно меньше, чем было реализовано в 2022 году. Отрицательная динамика была связана с ажиотажным спросом после начала санкционных ограничений в 2022 году и, как следствие, с завышенной базой периода сравнения. Денежный объем составил 1,45 млрд руб. (в розничных ценах, с учетом НДС) для глюкометров и порядка 10,3 млрд руб. для тест-полосок. В аналитической компании RNC Pharma сообщили, что рублевая динамика по товарным категориям разнонаправленная. Глюкометры за год заметно подорожали, в итоге общий рублевый объем продаж вырос за год на 11,6%. Показатель прироста по тест-полоскам находился в зоне отрицательных значений: -0,3% относительно показателей 2022 года.

Так же, как и для других категорий медицинской техники, здесь по итогам прошлого года фиксировались колоссальные показатели динамики в онлайн-канале. Рублевый объем продаж глюкометров относительно 2022 года вырос в 2,8 раза и в 2,2 раза по тест-полоскам. Офлайн-канал при этом в 2023 году продемонстрировал синхронное снижение продаж по обеим категориям в пределах 6%.

Доля e-com в отношении приборов за год выросла практически в 2,5 раза, здесь в 2023 году было продано 24,3% всех глюкометров в денежном выражении. При этом в отношении тест-полосок к услугам маркетплейсов потребители прибегают пока только в 9,4% случаев — за расходниками они предпочитают обращаться в аптеки, хотя и этот показатель относительно 2022 года вырос более чем в 2,2 раза.

Региональные продажи в офлайн-канале в отношении анализируемого ассортимента тоже имеют выраженные различия, которые касаются как ассортимента, так и динамических характеристик, отмечают аналитики. Что касается продаж глюкометров, здесь динамика в натуральном выражении относительно показателей 2022 года отрицательная по всем федеральным округам.

Наиболее выраженный спад фиксировался в Уральском и Центральном федеральных округах (-14% и -13% соответственно). Рублевый объем продаж в прошлом году увеличивался только в двух округах: на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Последний примечателен также тем, что здесь самый высокий средний ценник — порядка 1,2 тыс. руб. за прибор.

Натуральный объем продаж тест-полосок сокращался по всем регионам как в денежном, так и в натуральном выражении. Лучший результат зафиксирован в рамках Южного и Дальневосточного федеральных округов (-3% и -4% соответственно). Интересно, что в ДВФО максимальная средняя цена в расчете на одну тест-полоску, тут потребители платят в среднем порядка 20 руб., а меньше всего цена в Приволжском ФО — чуть больше 13 руб. за штуку. Рублевый объем продаж также падает по всем макрорегионам, худший результат относительно 2022 года наблюдался в рамках Северо-Западного и Центрального федеральных округов, здесь -10% и -8% соответственно.

Абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж глюкометров (включая онлайн) в 2023 году стала российская «Элта», правда, в отношении натуральных показателей российский игрок только на третьем месте. Лидером в отношении натуральных продаж в прошлом году стала Johnson & Johnson. Компания, кстати, показала и очень серьезную динамику на уровне 45%. Рекордсменом в отношении натуральных показателей прироста стала китайская MicroTech Medical (рост в 10,2 раза). Лидером в отношении продаж тест-полосок как в денежном, так и в натуральном выражении стала Roche, правда продажи компании в 2023 году упали на 19%. Российская «Элта» в отношении денежного объема занимает только четвертую строчку, но при этом расположилась на втором месте в отношении натурального объема. Максимальную динамику относительно 2022 года демонстрирует американская ACON Laboratories (+90% в штуках).

Натуральный объем региональных продаж глюкометров и тест-полосок по федеральным округам на розничном рынке России по итогам 2023 года

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