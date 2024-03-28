RNC Pharma представила данные о производстве лекарств в России в феврале

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов в январе — феврале 2024 года составил 124,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2023 года составила 22,8%, сообщают аналитики RNC Pharma. За первые два месяца локализованные в России фармкомпании выпустили на рынок 649 млн упак., что на 6,4% больше, чем в январе — феврале 2023 года. Положительной динамикой характеризовались также объемы отгрузок в минимальных единицах дозирования (МЕД). Здесь относительно периода сравнения прирост составил 10,8%. Всего в первые два месяца 2024 года российский фармпром поставил 13,2 млрд мин. единиц готовых лекарственных препаратов.

Оба первых месяца демонстрировали высокую активность фармпроизводителей. Суммарный объем производства лекарств в феврале превышал 69,2 млрд руб., что на 33% больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель для помесячной динамики начиная с марта 2022 года. Тогда отечественный фармпром показал прирост сразу на 48%. В прошлом же году абсолютный максимум приходился на ноябрь. Тогда отгрузки выросли на сопоставимую величину на уровне 31,6%. Натуральный объем выпущенной в феврале продукции достиг 351,5 млн упак. (+4,6%) и 7,3 млрд МЕД (+8,4%).

В январе — феврале продолжился рост числа корпораций, осуществляющих отгрузку готовых лекарственных препаратов (ГЛП) на рынок. В анализируемом периоде их стало на 27 больше, чем в периоде сравнения, всего зафиксированы поставки ГЛП от 354 компаний. Из этого числа 46 поставщиков представляют собой локализованных иностранных игроков. Максимальные натуральные объемы отгрузок обеспечивают компании, располагающие собственными производственными мощностями в нашей стране, в частности: «Гедеон Рихтер», «Сервье» и «КРКА» — все три заметно нарастили объем производства.

При этом общее количество иностранных компаний по сравнению с январем — февралем 2023 года сократилось на 6 шт. Все они представлены только в качестве поставщиков in-bulk с очень небольшими объемами выпуска. Суммарный натуральный объем лекарственных препаратов, выпущенный локализованными иностранными компаниями, в январе — феврале 2024 года показал долгосрочную динамику на уровне 3% в упаковках.

Общее количество корпораций, осуществляющих отгрузки рецептурных препаратов, в январе — феврале 2024 года достигло 288 шт. (на 18 больше, чем годом ранее). Выпускаемый ассортимент по количеству торговых марок составил 1178 шт. (рост на 95 позиций).

Максимальная долгосрочная динамика относительно января — февраля 2023 года зафиксирована по противотуберкулезному препарату капреомицин (рост в 190 раз). Подобное стало возможным благодаря эффекту низкой базы. Выпуск данного препарата на протяжении 2022—2023 годов находился на очень низком уровне. Сейчас за 2 месяца было произведено порядка 25—30% от среднего годового объема последних двух лет. Отгрузки осуществляли сразу три компании, максимальный вклад обеспечили «Промомед» и «Красфарма».

Из числа топовых продуктов с точки зрения натурального объема выпуска — тадалафил: за год отгрузки препарата выросли в 10 раз, практически полностью их обеспечила компания «Северная звезда».

Число поставщиков ОТС-препаратов за год выросло на 18 шт., в анализируемом периоде поставки вели 165 корпораций. Ассортимент в январе — феврале 2024 года составлял 695 торговых марок — на 44 больше, чем год назад. Абсолютным лидером с точки зрения динамики стал кетоконазол в форме шампуня компании «Вертекс» (рост в упаковках в 67 раз). Впрочем, это чисто технический результат, препарат выпускается с 2019 года в очень значительных объемах.

Из топовых позиций безрецептурных препаратов отмечается ксилен, который производится на предприятии «Эбботт» во Владимирской области: общий объем отгрузок за год вырос практически в 28 раз.

Объем производства готовых ЛП в России (включая выпуск иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 г. – февраль 2024 г. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражении