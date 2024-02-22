RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам года
В прошлом году российская фармрозница показала рост выручки по категории лекарств на уровне 7,7% (в рублях). На фоне 2020 или 2022 года это скромный показатель, но для рынка очень значимый, поскольку это заметно больше уровня инфляции в отрасли, которую Росстат оценивает на уровне 6,1%. Это значит, что на рынке возобновился рост потребления. Статистикой и прогнозами поделились в аналитической компании RNC Pharma.
Направления активностей для ритейла, по оценкам аналитиков, могут быть самыми разными: от активизации процесса развития инфраструктуры и формирования новых ассоциативных форматов, до вопросов расширения ассортимента, который разрешен к продаже в рамках аптечного канала.
После провала, который был летом, российская фармрозница по части развития базовой инфраструктуры возобновила количественный рост. По данным на декабрь 2023 года, в стране работают около 80,7 тыс. аптечных учреждений — на 2,6 тыс. точек больше, чем в 2022 году. К примеру, компания «Апрель» в 2023 году расширила число аптечных учреждений на 2062 штуки, второй результат из числа классических аптечных сетей у «Риглы», она выросла на 523 объекта. Агрегативный формат в прошлом году наиболее активно развивал «Пульс» с интернет-аптекой Polza.ru.
Процесс борьбы за расширение ассортимента эксперты не могут назвать интенсивным, но в этой области тоже проводится работа. Так, с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила «СоюзФарма». Аналитики называют идею слабой, так как общий объем продаж ветеринарных препаратов в ритейле в 2023 году составил 35,3 млрд руб. Это около 1,5% от общего объема российской фармрозницы, а суммарный ассортимент препаратов, который представляет интерес для аптек, исчисляется 15—20 торговыми марками.
«В общем это не те деньги, которые даже в теории представляют интерес для участников рынка, а если учесть, что инициатива фактически «похоронит» сегмент ветеринарных аптек с довольно специфической продуктовой матрицей, последствия вообще крайне сомнительные», — считают в RNC Pharma.
Другая интересная инициатива — предложение по развитию мобильных аптек, которое Госдума РФ должна рассмотреть уже в весеннюю сессию 2024 года. В этом же ряду можно обозначить идею о наделении правом продажи лекарств участковых больниц в регионах. Пока что эксперты воспринимают это только в качестве грубых суррогатов отработанного формата онлайн-продаж.
ТОР аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2023 года
|
№
|
Аптечная сеть
|
Расположение центрального офиса
|
Количество точек на 01.01.2024
|
Доля на рынке, %, руб.
|
ЛП
|
не ЛП
|
рынок в целом, без ЛЛО
|
Классические аптечные сети
|
1
|
Ригла
|
Москва
|
4 184
|
8,0
|
7,6
|
7,9
|
2
|
Апрель
|
Краснодар
|
7 434
|
6,2
|
6,7
|
6,3
|
3
|
ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья
|
Новосибирск
|
2 233
|
5,3
|
2,9
|
4,7
|
4
|
Планета здоровья1
|
Пермь
|
2 413
|
4,8
|
4,5
|
4,7
|
5
|
Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)
|
Москва
|
2 151
|
4,0
|
4,5
|
4,1
|
6
|
Неофарм
|
Москва
|
1 251
|
4,0
|
2,6
|
3,7
|
7
|
Вита
|
Самара
|
2 588
|
3,4
|
2,9
|
3,3
|
8
|
Фармленд
|
Уфа
|
2 198
|
3,2
|
2,9
|
3,2
|
9
|
Максавит
|
Нижний Новгород
|
981
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
10
|
Социальная аптека1
|
Ростов-на-Дону
|
669
|
1,1
|
1,2
|
1,1
|
Аптечные сети смешанного типа
|
1
|
Имплозия1
|
Самара
|
6 746
|
5,6
|
5,4
|
5,6
|
2
|
ИРИС
|
Москва
|
2 738
|
3,6
|
3,8
|
3,7
|
3
|
Монастырев.рф
|
Владивосток
|
284
|
0,6
|
0,7
|
0,6
|
4
|
Советская аптека
|
Москва
|
333
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Аптечные ассоциации2
|
1
|
АСНА
|
Москва
|
17 756
|
16,8
|
15,1
|
16,3
|
2
|
Проаптека
|
Москва
|
11 457
|
13,7
|
5,1
|
11,6
|
3
|
МФО
|
Санкт-Петербург
|
11 206
|
12,2
|
8,9
|
11,4
|
4
|
Созвездие
|
Москва
|
8 043
|
5,8
|
10,4
|
6,9
|
5
|
Весна
|
Санкт-Петербург
|
4 300
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
6
|
Платформа Фармхаб1
|
Москва
|
1 356
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
7
|
Надежда-Фарм
|
Тамбов
|
434
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
8
|
Фармия
|
Воронеж
|
268
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
Сервисы дистанционного заказа
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
33 718
|
3,3
|
4,9
|
3,7
|
2
|
Еаптека
|
Москва
|
257
|
1,4
|
2,3
|
1,6
|
3
|
Здравсити
|
Москва
|
30 221
|
0,9
|
0,8
|
0,8
|
4
|
Ютека
|
Москва
|
47 145
|
0,6
|
0,5
|
0,6
|
5
|
Polza.ru
|
Москва
|
27 496
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
1 Экспертная оценка.
|
Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей
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