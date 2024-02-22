RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам года

В прошлом году российская фармрозница показала рост выручки по категории лекарств на уровне 7,7% (в рублях). На фоне 2020 или 2022 года это скромный показатель, но для рынка очень значимый, поскольку это заметно больше уровня инфляции в отрасли, которую Росстат оценивает на уровне 6,1%. Это значит, что на рынке возобновился рост потребления. Статистикой и прогнозами поделились в аналитической компании RNC Pharma.

Направления активностей для ритейла, по оценкам аналитиков, могут быть самыми разными: от активизации процесса развития инфраструктуры и формирования новых ассоциативных форматов, до вопросов расширения ассортимента, который разрешен к продаже в рамках аптечного канала.

После провала, который был летом, российская фармрозница по части развития базовой инфраструктуры возобновила количественный рост. По данным на декабрь 2023 года, в стране работают около 80,7 тыс. аптечных учреждений — на 2,6 тыс. точек больше, чем в 2022 году. К примеру, компания «Апрель» в 2023 году расширила число аптечных учреждений на 2062 штуки, второй результат из числа классических аптечных сетей у «Риглы», она выросла на 523 объекта. Агрегативный формат в прошлом году наиболее активно развивал «Пульс» с интернет-аптекой Polza.ru.

Процесс борьбы за расширение ассортимента эксперты не могут назвать интенсивным, но в этой области тоже проводится работа. Так, с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила «СоюзФарма». Аналитики называют идею слабой, так как общий объем продаж ветеринарных препаратов в ритейле в 2023 году составил 35,3 млрд руб. Это около 1,5% от общего объема российской фармрозницы, а суммарный ассортимент препаратов, который представляет интерес для аптек, исчисляется 15—20 торговыми марками.

«В общем это не те деньги, которые даже в теории представляют интерес для участников рынка, а если учесть, что инициатива фактически «похоронит» сегмент ветеринарных аптек с довольно специфической продуктовой матрицей, последствия вообще крайне сомнительные», — считают в RNC Pharma.

Другая интересная инициатива — предложение по развитию мобильных аптек, которое Госдума РФ должна рассмотреть уже в весеннюю сессию 2024 года. В этом же ряду можно обозначить идею о наделении правом продажи лекарств участковых больниц в регионах. Пока что эксперты воспринимают это только в качестве грубых суррогатов отработанного формата онлайн-продаж.

ТОР аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2023 года