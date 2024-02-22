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RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам года

22.02.2024
13:43
RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам года. Аналитики отметили, что выручка по категории лекарств выросла заметно больше уровня инфляции.
Фото: zinkevych / Freepik

В прошлом году российская фармрозница показала рост выручки по категории лекарств на уровне 7,7% (в рублях). На фоне 2020 или 2022 года это скромный показатель, но для рынка очень значимый, поскольку это заметно больше уровня инфляции в отрасли, которую Росстат оценивает на уровне 6,1%. Это значит, что на рынке возобновился рост потребления. Статистикой и прогнозами поделились в аналитической компании RNC Pharma.

Направления активностей для ритейла, по оценкам аналитиков, могут быть самыми разными: от активизации процесса развития инфраструктуры и формирования новых ассоциативных форматов, до вопросов расширения ассортимента, который разрешен к продаже в рамках аптечного канала.

После провала, который был летом, российская фармрозница по части развития базовой инфраструктуры возобновила количественный рост. По данным на декабрь 2023 года, в стране работают около 80,7 тыс. аптечных учреждений на 2,6 тыс. точек больше, чем в 2022 году. К примеру, компания «Апрель» в 2023 году расширила число аптечных учреждений на 2062 штуки, второй результат из числа классических аптечных сетей у «Риглы», она выросла на 523 объекта. Агрегативный формат в прошлом году наиболее активно развивал «Пульс» с интернет-аптекой Polza.ru.

Процесс борьбы за расширение ассортимента эксперты не могут назвать интенсивным, но в этой области тоже проводится работа. Так, с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила «СоюзФарма». Аналитики называют идею слабой, так как общий объем продаж ветеринарных препаратов в ритейле в 2023 году составил 35,3 млрд руб. Это около 1,5% от общего объема российской фармрозницы, а суммарный ассортимент препаратов, который представляет интерес для аптек, исчисляется 1520 торговыми марками.

«В общем это не те деньги, которые даже в теории представляют интерес для участников рынка, а если учесть, что инициатива фактически «похоронит» сегмент ветеринарных аптек с довольно специфической продуктовой матрицей, последствия вообще крайне сомнительные», — считают в RNC Pharma.

Другая интересная инициатива — предложение по развитию мобильных аптек, которое Госдума РФ должна рассмотреть уже в весеннюю сессию 2024 года. В этом же ряду можно обозначить идею о наделении правом продажи лекарств участковых больниц в регионах. Пока что эксперты воспринимают это только в качестве грубых суррогатов отработанного формата онлайн-продаж.

ТОР аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2023 года

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.01.2024

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

Ригла

Москва

4 184

8,0

7,6

7,9

2

Апрель

Краснодар

7 434

6,2

6,7

6,3

3

ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья

Новосибирск

2 233

5,3

2,9

4,7

4

Планета здоровья1

Пермь

2 413

4,8

4,5

4,7

5

Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)

Москва

2 151

4,0

4,5

4,1

6

Неофарм

Москва

1 251

4,0

2,6

3,7

7

Вита

Самара

2 588

3,4

2,9

3,3

8

Фармленд

Уфа

2 198

3,2

2,9

3,2

9

Максавит

Нижний Новгород

981

1,4

1,4

1,4

10

Социальная аптека1

Ростов-на-Дону

669

1,1

1,2

1,1

Аптечные сети смешанного типа

1

Имплозия1

Самара

6 746

5,6

5,4

5,6

2

ИРИС

Москва

2 738

3,6

3,8

3,7

3

Монастырев.рф

Владивосток

284

0,6

0,7

0,6

4

Советская аптека

Москва

333

0,2

0,2

0,2

Аптечные ассоциации2

1

АСНА

Москва

17 756

16,8

15,1

16,3

2

Проаптека

Москва

11 457

13,7

5,1

11,6

3

МФО

Санкт-Петербург

11 206

12,2

8,9

11,4

4

Созвездие

Москва

8 043

5,8

10,4

6,9

5

Весна

Санкт-Петербург

4 300

2,8

2,8

2,8

6

Платформа Фармхаб1

Москва

1 356

1,0

1,1

1,1

7

Надежда-Фарм

Тамбов

434

0,5

0,3

0,5

8

Фармия

Воронеж

268

0,2

0,2

0,1

Сервисы дистанционного заказа

1

Аптека.Ру

Новосибирск

33 718

3,3

4,9

3,7

2

Еаптека

Москва

257

1,4

2,3

1,6

3

Здравсити

Москва

30 221

0,9

0,8

0,8

4

Ютека

Москва

47 145

0,6

0,5

0,6

5

Polza.ru

Москва

27 496

0,2

0,1

0,1

1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.

Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей

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