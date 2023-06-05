RNC Pharma представила рейтинг дистрибьюторов по итогам I квартала

В оптовом сегменте российского фармрынка в начале 2023 года происходили заметные изменения. Так, в рейтинге сменился лидер: компания «Пульс» опустилась сразу на третье место в рейтинговой таблице. На первом месте расположился «Протек», на втором – «Катрен». Судя по всему, это стало следствием серьезной чистки клиентской базы. Ситуация для российского фармрынка вполне стандартная, через которую в разные периоды времени прошли почти все крупные участники рынка. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma, представив рейтинг дистрибьюторов за I квартал 2023 года.

Также уровень концентрации оптового рынка заметно сократился: суммарная доля топовых фармдистрибьюторов упала за год более чем на 11%. Большинство крупных оптовиков ориентированы на ритейл, а этот сегмент рынка в текущем году демонстрировал ожидаемое снижение объемов продаж. Причем динамика в рознице относительно комфортная: продажи лекарственных препаратов относительно I квартала 2022 года упали всего на 6,3%. Аналитики отмечают, что ситуация в фармритейле вполне благополучная, стремительного обвала продаж тут не происходит. Более того, если не учитывать аномальные показатели весны 2022 года, аналитики прослеживают уверенный положительный тренд. К тому же доходы населения по итогам I квартала 2023 года смогли выйти хотя и в небольшой, но плюс. Также инфляция в марте — апреле 2023 года на фармрынке не превышает 1—2%, так что и прогноз тут вполне благоприятный. Восстановление рынка идет в каком-то смысле даже быстрее, чем это виделось в конце прошлого года.

Правда, некоторые риски остаются. Легкую панику в конце весны наделало заявление о приостановке отгрузок в Россию контактных линз компанией Johnson & Johnson. Учитывая, что поставщик является абсолютным лидером данного рынка, с долей на уровне порядка 50% (в денежном выражении), понятно, к каким последствиям могло привести подобное решение, отмечают в RNC Pharma. На рынке началась закономерная паника: в общем и целом разворачивался прошлогодний весенний кризис в миниатюре. Регуляторы даже успели пообещать возможность оперативного внесения соответствующих брендов в перечень продукции для параллельного импорта. Однако компания достаточно оперативно объявила о скором возобновлении поставок, так что проблема разрешилась относительно безболезненно.

Возможные отголоски санкционных ограничений этим фактом не исчерпываются. Несколько месяцев на рынке муссируются сообщения о возможной продаже производственных активов компании Takeda в России. Учитывая, что сразу несколько крупных иностранных компаний изменили формат своего присутствия в нашей стране, в частности BMS и Eli Lilly, посыл этот не совсем праздный. Он интересен еще и тем, что в числе возможных покупателей называется группа «Р-Фарм». Это вполне вписывается в стратегию развития производственных компетенций компании.

Негативные новости в отрасли тоже присутствовали. Так, в конце мая судом была введена процедура наблюдения в отношении дистрибьютора «Профитмед». Кредиторы с начала года подали несколько исков о признании компании банкротом, и перспективы подобного развития событий не представляются чем-то невозможным. Второй вполне очевидный кандидат на реализацию похожего сценария – дистрибьюторское подразделение компании «Биотэк». Последний кейс интересен еще и тем, что компания перешла в доверительное управление Дмитрию Руцкому. Ему предстоит нетривиальная задача вывести из кризиса жизнеспособные активы группы, подчеркивают аналитики.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I квартала 2023 года