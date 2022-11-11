RNC Pharma представила рейтинг поставщиков по итогам I—III кварталов

У семи из десяти крупнейших фармдистрибьюторов по итогам I—III кварталов 2022 года сократилась рыночная доля. Об этом сообщила аналитическая компания RNC Pharma. Эксперты указывают, что старт частичной мобилизации оказал влияние на российские экономические реалии. Во-первых, речь идет о выпадении из экономики значительной части потребителей. Во-вторых, на относительно непродолжительный период времени произошла своеобразная «милитаризация» спроса на фармрынке. Она выражалась в необходимости обеспечения призывников лекарствами и медизделиями, имеющими отношение к военно-полевой медицине, а также в общих панических настроениях, которые стимулировали спрос на отдельные препараты.

Осенний ажиотаж вряд ли можно сравнивать с мартовским. Падение доходов населения выступило естественным ограничителем. В III квартале 2022 года, по данным «Росстата», реальные располагаемые денежные доходы сократились на 3,4%. Эти цифры только в незначительной степени отражают влияние мобилизации, она стартовала в конце сентября.

Оптовики и другие участники рынка в целом прошли этот период сравнительно спокойно. К тому же отношения с поставщиками, несмотря на трансформацию российских подразделений отдельных зарубежных производителей, в целом нормализовались. Глобальных проблем с ликвидностью не возникало.

В этот период состоялся целый ряд сделок с участием розничных и оптовых игроков фармацевтического рынка. Например, передача прав на сеть «Нео-фарм» Евгением Нифантьевым паевому инвестиционному фонду, продажа сети «Фармия», выход Алексея Репика из «Р-Фарм», продажа дистрибьютора «Джи Ди Пи» Владимиром Нестеренко и т.д.

Аналитики сообщили, что далеко не все перечисленные события на M&A-рынке можно считать сделками как таковыми. Где-то речь шла об отходе от оперативного управления, попытке защитить бизнес от возможных санкционных ограничений или завершении цикла изменений операционной деятельности организации. Эксперты считают, что значительная часть этих событий спровоцирована текущим кризисом, и прогнозируют, что за ними последуют определенные последствия для системы взаимоотношений на фармрынке. К примеру, отдельные дистрибьюторы, выступающие кредиторами «Фармии», всерьез встревожены возможностями взыскания долгов с бывшего владельца компании, отмечают в RNC Pharma.

TOP30 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок лекарственных препаратов (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—III кварталов 2022 года