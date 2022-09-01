RNC Pharma представила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I-II кварталов

Изменения, с которыми сталкивался рынок в начале 2022 года, фармдистрибьюторов не обошли стороной. Однако фармотрасли в целом удалось обойтись без серьезных санкционных ограничений, и ситуация на оптовом рынке быстро пришла в норму. Об этом сообщают аналитики RNC Pharma в рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам I-II кварталов 2022 года.

При этом ожидается снижение спроса на фармрынке, минимумы в отношении доходов будут фиксироваться во второй половине года. Оптовикам, ориентированным на розничный канал, этот период вряд ли сулит какие-то серьезные прорывы в развитии, отмечают аналитики. Реакция в рознице уже началась, по итогам II квартала 2022 года инфраструктура фармритейла сокращается впервые с 2020 года. Тем не менее некоторый подъем спроса осенью, скорее всего, случится, и, вполне возможно, он отчасти будет балансировать спад, вызванный сокращением доходов населения.

Пока прогноз RNC Pharma на дальнейшие перспективы этого процесса относительно спокойный: никто из участников рынка принудительно «закрывать» розницу не заинтересован. Но общее перераспределение ролей это не отменяет.

Остается актуальным также фактор COVID-19. Рост заболеваемости в условиях падения коллективного иммунитета может привести для системы здравоохранения к неприятным последствиям. В отношении госзакупок показатели инвестиций, которые фиксировались в 2020—2021 годах, едва ли повторятся.

Подробнее о рейтинге фармдистрибьюторов читайте в одном из ближайших номеров газеты «ФВ».

TOP15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I-II кварталов 2022 года