RNC Pharma: с января по октябрь  отечественные компании отгрузили 3,3 млрд упаковок лекарств

Рублeвая динамика к аналогичному периоду 2017 г. наконец-то смогла выйти в уверенный плюс, аналитики фиксируют +1,9%, во многом это стало результатом активной работы производителей в октябре. Несмотря на это натуральная динамика из отрицательной зоны пока выбраться не смогла, здесь по итогам 10 месяцев -9,4% в упаковках. Всего с начала года отечественные компании отгрузили 3,3 млрд упаковок ЛП.

Натуральная динамика отгрузок при расчeте в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит чуть более оптимистично, за период с начала года прирост составил -3,9%, за счeт изменения дробности упаковок – в среднем доля т.н. экономичных упаковок на рынке растeт. Причeм если по ОТС продукции показатель дробности за год практически не изменился – здесь просто физически снижался объeм производства, то по Rx категории формат упаковок существенно поменялся (дробность упаковок снизилась). При этом показатель прироста в МЕД по группе рецептурных ЛП демонстрирует положительную динамику (+3,1%). Суммарно за январь-октябрь 2018 г. российские компании отгрузили 55,3 млрд МЕД.

В октябре 2018 отечественные производители не только активно наращивали денежные объeмы отгрузок (+16% к октябрю 2017 г.), в целом улучшились и натуральные темпы роста, впрочем, выйти в плюс всe же оказалось невозможно, к октябрю 2017 динамика в упаковках составила -0,8%.

Из числа 160 отечественных производителей ОТС-препаратов по итогам периода январь-октябрь 2018 г. больше половины (87 предприятий) показывают спад поставок при расчeте в упаковках. В т.ч. в минус уходят лидеры российского фармрынка, в частности компания «Фармстандарт». Максимальный спад по ТОР-15 отечественных производителей безрецептурных ЛП фиксируется у «Самарамедпром» (-35%), отгрузки сократились более чем по половине наименований ЛП в портфеле компании, хуже всех дела обстоят у препарата «Солодки сироп» (-56%). Максимальную динамику показывает «Славянская аптека» (+57%), абсолютный фаворит продуктового портфеля предприятия торговая марка «Нафтизин» (+62%).

Среди производителей рецептурных препаратов, а их за период насчитывается 280 компаний, ровно половина демонстрирует спад отгрузок. В ТОР-15 хуже всего дела у «Марафон-Фарма» (-27% в упаковках), наихудшая динамика по ТМ «Метронидазол» (-61%), и «Озон» (-21%), здесь минимальные темпы роста показывает ТМ «Ципрофлоксацин» (-51%). Максимальную динамику в топе производителей Rx препаратов показывают питерские «Ветрекс» (+30%) и «Гротекс» (+18%). В первом случае нужно обратить внимание на препараты «Лозартан» (+75%) и «Бетагистин» (+65%), во втором на «Лидокаин» (+71%) и «Пирацетам» (+65%).

Динамика производства ЛП в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за период январь 2017 – октябрь 2018 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

Источник: RNC Pharma