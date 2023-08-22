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RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила о дефиците специалистов в сфере логистических услуг

22.08.2023
12:50
Артем Косенок
Аналитики RNC Pharma сообщили, что на российском фармрынке в первой половине 2023 года заметен дефицит специалистов в сфере логистических услуг. Также наблюдается нехватка площадей.
Фото: freepik/ru.freepik.com

На ранних стадиях кризиса весной 2022 года ряд иностранных поставщиков заняли выжидательную позицию. Приостанавливались как разнообразные маркетинговые активности, так и отношения с оптовыми и розничными партнерами. Это вылилось в том числе в сокращение объема логистических операций. В итоге доля вакантных площадей в 2022 году в целом на складском рынке выросла до 7—10%. Отдельным логистическим компаниям для минимизации затрат приходилось выходить на рынок субаренды, предлагая пустующие мощности по ценам зачастую ниже уровня рентабельности. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Пауза закончилась довольно быстро, но все-таки на протяжении пары месяцев на рынке наблюдалось опасное затишье, отметили аналитики. В общей ситуации неопределенности большую активность развернули отечественные компании. По ряду направлений они смогли заметно подвинуть своих зарубежных коллег. И в каком-то смысле этот факт тоже простимулировал зарубежных игроков к возобновлению различных активностей, что в том числе потребовало задействования новых логистических маршрутов и соответственно объемов складских мощностей.

При этом за счет ограничений в отношении международной логистики тотально перераспределилась география поставок. За короткий промежуток времени отгрузки с западного пришлось переориентировать на южное и дальневосточное направления. Пропускная способность данных транспортных коридоров относительно невысокая, в итоге товар скапливался, а формирование необходимой инфраструктуры требует времени. Поставок готовых лекарственных препаратов это касалось в меньшей степени, но отгрузки сырья, промышленного и складского оборудования оказались затруднены.

В 2023 году ситуация с загрузкой у логистических операторов на фармацевтическом рынке полностью выправилась. В настоящее время вакантных площадей катастрофически мало, при этом естественно выросли ставки, причем речь идет о повышении цен на уровне 40—50% и, судя по всему, в будущем году рост цен продолжится. Происходит это за счет роста стоимости строительства складов и снижения темпов ввода в строй новых объектов, что усугубляет нехватку вакантных площадей. К тому же на рынке наблюдается дефицит персонала и заметный рост средних затрат на фонд оплаты труда.

Рейтинг логистических операторов с точки зрения выручки на фармацевтическом рынке по итогам 2022 года возглавляет «Таблоджикс». При этом у компании относительно немного партнеров — 45 игроков, и в основном это крупные фармацевтические компании. По температурным режимам хранения, основным логистическим и складским услугам лидируют NC Logistic и «Транссервис». Эти компании имеют возможность работать с пятью разными температурными режимами, в том числе с продукцией, которая должна храниться при температуре не выше -18 градусов. Комплексный рейтинг логистических операторов по итогам прошлого года возглавила NC Logistic: в общем зачете компания набирает 69 баллов. Впрочем, как отмечают аналитики, конкуренция в первой тройке очень серьезная — позиции компаний отличаются десятыми долями балла.

Комплексный рейтинг логистических операторов на фармрынке по итогам 2022 года

Рейтинг

Логистический оператор

Расположение головного офиса

Комплексный балл** по итогам 2022 года

1

NC Logistic

Московская обл.

69,0

2

Транссервис*

Московская обл.

68,3

3

Сантэнс*

Москва

68,0

4

Таблоджикс

Московская обл.

43,6

5

Доминанта

Московская обл.

34,8

6

ФМ Ложистик Восток

Московская обл.

27,7

* Экспертная оценка.

** С подробной методикой составления рейтинга можно ознакомиться на сайте www.rncph.ru в разделе «Проекты».

Источник: RNC Pharma®

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