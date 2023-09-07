RNC Pharma сообщила о продолжении роста рынка ветпрепаратов с января по июль

За первые семь месяцев 2023 года суммарный объем продаж ветеринарных препаратов на российском розничном рынке достиг 19,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Рублевая динамика составила 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Аналитики отмечают, что почти половина всех продаж ветпрепаратов приходится на Центральный федеральный округ, который также лидирует с точки зрения общей динамики — 26%. Однако это связано с инфраструктурными особенностями региона, здесь расположены основные логистические и дата-центры крупнейших российских маркетплейсов, которые продают товар в том числе в другие регионы. В итоге в структуре продаж ЦФО на онлайн-канал приходится 39% от суммарного объема в деньгах. Показательно, что свыше 99% онлайн-торговли географически осуществляется в трех субъектах — Москве, а также Московской и Рязанской областях. Причем денежный объем онлайн-транзакций в Рязанской области превысил, а в Москве практически сравнялся с офлайн-каналом.

Если рассматривать только офлайн, то, напротив, в ЦФО наблюдается самый низкий темп роста продаж на уровне 3%, так как главным драйвером в Центральной России стали онлайн-продажи. В то время как в остальных регионах показатель превысил 10%. Лидером стал Урал с показателем 22,9%. Впрочем, Поволжье отстает лишь на 0,1%. Аутсайдером с точки зрения динамики, за исключением ЦФО, стал Северо-Запад с показателем в 12,2%. Если говорить о количественных показателях, то, несмотря на низкие темпы прироста, 38% в офлайн-продажах в рублях все равно приходится на ЦФО. За ним следуют Южный (16%), Приволжский (13%), Северо-Западный (10%) и Сибирский (9%). Однако, если динамика будет сохраняться на том же уровне, то СФО вскоре выйдет на четвертое место. Замыкают рейтинг УрФО (7%), ДВФО (5%) и СКФО (3%).

Натуральный объем продаж за анализируемый период составил чуть менее 121 млн минимальных единиц дозирования (МЕД). Это выше показателей января—июля 2022 года на 12%. На долю российских компаний приходится 68,5 млн реализованных минимальных единиц, что составляет 56,6% от общего объема. За прошедший год данный показатель заметно сократился, в январе—июле 2022 года российские компании объединяли 59,4% рынка, но в рублевом выражении доля выросла с 28,9 до 30,6%.

С начала года продолжается рост ассортимента ветпрепаратов по сравнению с январем—июлем прошлого года, причем во многом за счет усилий локальных участников рынка. Общее количество представленных в рознице торговых марок достигло 1599 наименований, увеличившись на 70 штук (29 из них российские). Еще более внушительные показатели отечественные компании показывают с точки зрения наращивания количества товарных позиций — 74 из 132 новых SKU. Хорошие показатели демонстрируются и с точки зрения ввода новых МНН — из 29 наименований, появившихся на рынке, локальные производители отметились по 18 позициям.

Объем и динамика офлайн-канала розничного коммерческого рынка ветеринарных ЛП в России по федеральным округам за январь—июль 2023 года, в денежном выражении, включая НДС

В 2023 году проект «Розничный аудит ветеринарного рынка аналитической компании RNC Pharma» был реформирован за счет беспрецедентного расширения объема выборки, в том числе в результате обеспечения полного покрытия онлайн-канала. В этой связи данные за исторические периоды пересчитаны в сторону увеличения, оценка общего объема рынка выросла в пределах 20—22%.