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RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила о рекордной динамике производства препаратов для лечения ожирения

27.10.2023
14:52
Артем Косенок
В аналитической компании RNC Pharma заявили о рекордной динамике производства препаратов для лечения ожирения в I—III кварталах 2023 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий объем увеличился в упаковках в 2,4 раза.
Фото: topntp26/ru.freepik.com

Объем производства готовых лекарственных препаратов в России в I—III кварталах 2023 года составил 519,6 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года составила 2,3% при проведении расчетов в рублях, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Натуральный объем выпуска был зафиксирован на отметке 2,95 млрд упак., это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за счет изменения дробности потребительских упаковок показатель прироста отгрузок в минимальных единицах дозирования (МЕД) заметно выше: здесь относительно января—сентября 2022 года прирост составил -1,2%. Всего за первые девять месяцев текущего года локализованные в России фармпроизводители отгрузили порядка 58,3 млрд МЕД.

В сентябре 2023 года отечественный фармпром продемонстрировал прирост рублевого объема отгрузок на уровне 14%, а натуральная динамика относительно сентября 2022 года была зафиксирована на уровне 3,1% в упаковках и порядка 8,3% в МЕД. Причем если рублевый объем выпущенных в России препаратов демонстрирует рост уже пятый месяц подряд, натуральные показатели вышли в плюс всего третий раз с начала года. Общий объем отгруженных в анализируемом периоде готовых лекарственных препаратов исчислялся суммой 63,8 млрд руб., это порядка 339,4 млн упак. или 6,9 млрд МЕД.

По итогам I—III кварталов 2023 года максимальную динамику с точки зрения натурального объема отгрузок продемонстрировали препараты для лечения ожирения, исключая диетические продукты (A08 по классификатору EphMRA). Здесь общий объем выпущенных препаратов относительно I—III кварталов 2022 года увеличился в упаковках в 2,4 раза. Также максимальную динамику показали препараты для лечения заболеваний уха (S02), тут объем отгрузок вырос в 2,2 раза.

В первом случае группа представлена почти исключительно рецептурными препаратами. ОТС-компонент состоит из трех гомеопатических продуктов, их отгрузки тоже заметно выросли, но динамику группы они не определяют, занимая долю на уровне нескольких десятых процента от общего объема. Основной вклад в прирост здесь обеспечили Rx-препараты, причем из их числа практически все показывали кратную динамику. Максимум фиксировался по препарату «Орлистат» (рост в 6,3 раза), препарат отгружался компаниями «Биннофарм» и «Озон».

Также аналитики отмечают средства «Листата» (рост в 3,7 раза) и «Голдлайн» (в 2,5 раза) компании «Изварино Фарма». Аналитики сопоставляют рост отгрузок препаратов в данной категории с анонсированным уходом с российского рынка продуктов на основе агонистов глюкагоноподобного пептида-1, в частности препарата «Оземпик» компании «Ново-Нордиск». Также надо полагать, что конкуренция здесь в ближайшее время обострится, поскольку уже две российские компании («Герофарм» и «ПромоМед») получили РУ на собственные аналоги препаратов на основе семаглутида. Правда, чтобы вывести препараты на рынок, им потребуется получить принудительную лицензию, сообщили в RNC Pharma.

В группе препаратов для лечения заболеваний уха 80% выпущенного объема, напротив, обеспечивают безрецептурные препараты. Здесь аналитики отмечают препарат «Отиндол» («Ивановская фармацевтическая фабрика») и «Лоротокс» («Гротекс»). В первом случае объем отгрузок вырос в 3,4 раза, во втором — поставки относительно прошлого года удвоились.

Впрочем, динамику здесь обеспечивал именно «Гротекс» — на «Лоротокс» в I—III кварталах 2023 года приходилось более половины от общего натурального объема отгрузок по категории. Еще один продукт компании, правда, уже из категории рецептурных препаратов, стал рекордсменом с точки зрения динамики поставок в рамках конкурентного рынка. Речь идет о препарате «Ниатира», за год отгрузки выросли в 14,5 раза. Продукт является единственным в настоящее время на российском рынке аналогом препарата «Отофа» компании «Рекордатти», и за минувший год «Гротексу» удалось отвоевать уже порядка 40% продаж.

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2018—2022 гг. и I—III кв. 2023 г. в натуральном (упак.) и денежном (RUB, включая НДС) выражении

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